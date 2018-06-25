Erdoğan'ı tebrik eden Davutoğlu: Şimdi yeni sistemin gerektirdiği devlet mimarisini inşa etme vakti

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde önde olan Cumhurbaşkanı Tayyap Erdoğan tebrik etti. AKP teşkilatını da tebrik eden Davutoğlu, "Şimdi ortak aklı harekete geçirerek yeni sistemin gerektirdiği devlet mimarisini en sağlıklı şekilde inşa etme vaktidir" dedi.

Davutoğlu, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'da resmi olmayan sonuçları ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan ve AKP teşkilatını tebrik eden Davutoğlu, "Şimdi ortak aklı harekete geçirerek yeni sistemin gerektirdiği devlet mimarisini en sağlıklı şekilde inşa etme vaktidir. Yeni seçilen milletvekillerini tebrik ediyor, bir önceki Meclis'te 15 Temmuz gibi badirelerde onurla hizmet eden milletvekillerine de teşekkür ediyorum" dedi.