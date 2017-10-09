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Dünya

Erdoğan'ı Sırbistan ziyaretinde 3 Bin polis koruyacak

Enis TABAK, Sırbistan, 9 Ekim (DHA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Sırbistan'a yapacağı resmi ziyaret sırasında 3 Bin Sırp polisinin görev yapacağı belirtildi

09 Ekim 2017 16:18

Enis TABAK, Sırbistan, 9 Ekim (DHA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yarın Sırbistan\'a yapacağı resmi ziyaret sırasında 3 Bin Sırp polisinin görev yapacağı belirtildi. Sırp basınında yer alan haberlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuciç ile ikili ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacağı belirtildi. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Sırbistan\'a yapacağı ziyaret sırasında 3 Bin polisin ve 50 özel korumanın görev yapacağı belirtildi. Zİyarette çok sayıda Türk Bakanın ve  185 işadamının da Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a eşlik edeceği haberde, ziyaret kapsamında ayrıca Türkiye - Sırbistan İş Forumunun gerçekleştirileceği ifade edildi. Söz konusu ziyaret kapsamında çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanmasının öngörüldüğü belirtildi. 10-11 Ekim tarihleri arasında SIrbistan\'da kalacak olan Erdoğan\'ın, programı çerçevesi kapsamında Yeni Pazar-Sancak\'ı da ziyaret edeceği yer alıyor.

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