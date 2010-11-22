Erdoğan'ı protestoya 1 yıl 3 ay ceza

T24- İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto eden 18 öğrenci 2 sene sonra 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) açılışına konuk olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı portesto eden 18 öğrenci olay günü gözaltına alınmıştı.
Öğrenciler hakkında açılan dava, 2 yıl sonra sonuçlandı.
Sarıyer 3. Asliye ceza Mahkemesi, öğrencileri izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.
Ancak mahkeme öğrencilerin cezasını, daha önce suç işlemedikleri için erteledi.
Öğrenciler 5 yıl içinde aynı suçu tekrar işlerlerse hapse girecek.