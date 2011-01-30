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ERDOĞAN'I PROTESTO ETMEK İSTEYEN GRUBA GÖZALTI DENİZLİ (A.A)

30 Ocak 2011 18:44

-ERDOĞAN'I PROTESTO ETMEK İSTEYEN GRUBA GÖZALTI DENİZLİ (A.A) - 30.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli Valiliğini ziyareti sırasında, valilik binasının karşısında eylem yapmak isteyen grupta bulunanlar gözaltına alındı. Başbakan Erdoğan Denizli Valiliğine girdikten sonra valilik binasının karşısındaki Sümer Park'ta toplanan bir grup, megafonla slogan atmaya başladı. AK Parti ve hükümet aleyhine sloganlar atan gruptakiler, polisler tarafından engellenmeye çalışıldı. Ancak eylemin sürmesi üzerine polisler, grupta bulunan yaklaşık 15 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğüne götürülenler arasında İşçi Partisi (İP) Denizli İl Başkanı Mustafa Güleç, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Çobanoğlu, İP üyesi Hulusi Erbaş, Denizli Belediyesinin İP'li meclis üyesi Gökhan Dikmen ve Türkiye Gençlik Birliği üyelerinin yer aldığı öğrenildi. Bu arada, valilik binasının yakınında bulunan İP il başkanlığı binasına asılan bir pankart polisler tarafından indirildi.

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