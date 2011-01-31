Erdoğan'ı 'protesto edilebilme ihtimali' bile gözaltı sebebi oldu

T24

Önce tartışma



Gözaltı furyası



İşçi Partisi Denizli İl Başkanı Mustafa Güleç, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Çobanoğlu ve Belediye Meclisi üyesi Gökhan Dikmen’in de aralarında bulunduğu 10 kişilik grup, Erdoğan’ın Denizli Valiliği’ni ziyareti sırasında basın açıklaması yapmak istedi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Burada polislerle protestocular arasında tartışma çıktı. İşçi Partisi İl Başkanı Mustafa Güleç’in, “Habur’da teröristleri davul zurnayla karşıladınız. Bizim açıklamamıza neden izin vermiyorsunuz. ” dedi. Partili bir gencin megafonla slogan atmaya başlaması üzerine ise polis müdahale etti. Çevik kuvvvet ile partililer arasındaki arbede sonrası Mustafa Güleç, Gökhan Dikmen ve Mehmet Çobanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 kişilik gruptakilerin tamamı gözaltına alınıp ekip otosuyla Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.Denizli’de, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik protesto gösterisi yapacakları iddiasıyla sabah saatlerinde Ulus Kavşağı’ndan İşçi Partili 3 kişiyle, İçişleri Bakanı Beşir Atalay’a bağırdığı gerekçesiyle Türkiye Gençlik Birliği üyesi 1 kişi gözaltına alınmıştı. Bu olayın ardından 4 kişi daha gözaltına alınınca sayı 8”i bulmuştu.