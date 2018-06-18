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Erdoğan'ı programında ağırlamıştı; Yeni Şafak yazarı: Seçimler ikinci tura kalabilir

"Seçimlere katılım oranının seçim sonuçlarını doğrudan etkileyeceğini söyleyebiliriz"

18 Haziran 2018 15:02

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

"Kararını son haftaya bırakan seçmen profilinin duygularından daha çok, -iki yönlü hem coşkuda hem de tepkide- mantığıyla karar veren bir kitle olacağını söyleyebiliriz" diyen Acet, sözlerine şöyle devam etti:

"Seçimlere katılım oranının seçim sonuçlarını doğrudan etkileyeceğini söyleyebiliriz. 2014 Ağustos ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılım konusunda sanılanın aksine kırsaldaki CHP seçmeni değil, Ak Parti seçmeni daha fazla fire vermişti. 24 Haziran’da da aynı şey olursa, seçimler ikinci tura kalabilir.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son olarak Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınıyla ekrana gelen İskele Sancak Özel programına katılmıştı. Burada Erdoğan'a soru yönelten gazeteciler arasında, Mehmet Acet de vardı. 

 

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