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Erdoğan'ı milli silah koruyacak

Sig Sauer'i ilk bırakan Cumhurbaşkanlığı korumaları oldu

12 Ekim 2017 23:01

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bundan sonra polis teşkilatımıza Sig Sauer silahları alınmayacak" açıklamasından sonra ilk adımı Cumhurbaşkanlığı korumaları attı.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan polis memuru ve özel harekâtçılar Yavuz16 adı verilen yerli silahları ve Milli Piyade Tüfeği olarak bilinen MPT-76 tüfekleri kullanacak.

Habertürk TV'nin haberine göre, Sig Sauer silahları kullanan Cumhurbaşkanlığı korumaları, silahı bıraktı. Bundan böyle, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan polis memuru ve özel harekâtçılar Yavuz16 adı verilen yerli silahları ve Milli Piyade Tüfeği olarak bilinen MPT-76 tüfekleri kullanacak. MPT-76, NATO testlerinden geçen tek tüfek olarak biliniyor.

Bugün Ankara'da Valiler Toplantısı'nda konuşan Erdoğan “Buradan bakanımıza da söylüyorum. Sig Sauer diye tabir edilen silah bundan sonra emniyet teşkilatımızda kullanılmayacak. Kendi silahımızı kullanacağız” demişti.

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