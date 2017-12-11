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Erdoğan’ı Marmaris’ten çıkarmıştı; o helikopterdeki eski polis tahliye edildi

Eski polis memuru Doğan, 22 Kasım 2016'daki KHK ile meslekten ihraç edilmişti

11 Aralık 2017 14:41

Telefonuna ByLock yüklediği iddiasıyla geçen 20 Kasım’da tutuklanan ve 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın helikopterinin uçuş teknisyeni olan polis Tayyib Sina Doğan önceki gün tahliye edildi.

Doğan, cep telefonuna ByLock yüklediği gerekçesiyle 22 Kasım’da 2016’da çıkarılan 677 sayılı KHK ile ihraç edilmiş, 20 Kasım 2017’de ise tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderilmişti. Doğan, ByLock suçlaması için "Programı hiç yüklemedim. Başka programlar vasıtasıyla yönlendirilmiş olduğunu düşünüyorum. ByLock içeriklerinin ve kullanıcı adının bana ait olduğu tespit edilirse her türlü cezaya razıyım” demişti. 

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