"Erdoğan'ı kurtardık, bundan sonra Meclis'te biz ne dersek o olacak" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı görevden alındı

Partisinin çıkardığı 49 vekilin TBMM'de kilit önemde olacağına vurgulayarak, "Erdoğan'ı kurtardık, bundan sonra Meclis'te biz ne dersek o olacak" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan görevden alındı.

TIKLAYIN I MHP Genel Başkan Yardımcısı Aycan: Erdoğan'ı kurtardık, bundan sonra Meclis'te biz ne dersek o olacak

MHP 'nin bütün anketlerde yüzde 5-6 oy alacağı şeklinde gösterildiğini, Meclis dışı kalması veya az sayıda milletvekili çıkarak kendi içinde kaos oluşması adına algı operasyonlarının yapıldığını öne süren Sefer Aycan şöyle konuşmuştu:

Yüzde 5 oy bekleyenlere en büyük cevabı MHP 'ye gönül veren dava arkadaşlarım, parti yönetimimiz, ülküdaşlarım ve Türk milliyetçileri vermiştir. Tabii bu cevap Kahramanmaraş'ta da kendisini göstermiştir. Elbette 49 vekil bizim beklediğimizden azdır. Ama bugünkü 49 vekil, bütün değerlerin üstündedir, büyük bir mücadelenin eseridir ve meclis aritmetiğinde MHP 'yi kilit konumuna getirmiştir. 600 vekil var ama her zaman, bundan sonra bütün gözler 49 vekilin üzerinde olacaktır, genel başkanımızın üzerinde olacaktır. Bundan sonra mecliste siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır. Bugün MHP Meclis'te kilit konumdadır ve MHP 'nin genel başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan 'ı kurtarmıştır, hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurtarmıştır, hem meclisi kurtarmıştır, hem devleti kurtarmıştır. Bu da böyle bilinsin."