Erdoğan'ı kızdıran 'laik olmayanlar giremez' tabelası kaldırıldı

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın “Şu an Antalya’da bir site var, ‘Laik olmayanlar giremez’ diyor. Bunları yaşamak istemiyorum" dediği Feyziefe Sitesi o tabelasını kaldırdı.







Kral FM’de konuşan Başbakan Erdoğan, “Bazı vatandaşlar arasında ’tamam çok iyi çalışıyorlar ama bunların bir zihniyeti var Türkiye’yi geriye doğru götürecekler. Yaşam biçimimize karışacaklar, rahat içki içemeyeceğiz, mini etekle dolaşamayacağız’ gibi kaygılar var” sözleri üzerine değerlendirmeyi yaptı:

“8,5 yıldır iktidardayız... Sizin bu söyledikleriniz bu ülkede on yıllardır söylenen şeylerdir. Artık pes, yetti. Bu irtica kampanyalarını yürütenler, bu ülkede yeni değil. Bu ta İttihat Terakki’nin ürünüdür. Bu CHP zihniyetinin ürünüdür...

Kendi il başkanını belediye başkanı, vali yapan bir anlayışla bu ülkede halka zulmetmişlerdir. Bunlar Türk lirasının üzerinden Atatürk’ün resmini kaldırmışlardır, oraya İnönü’nün resmini koymuşlardır, işte bunu diyen zihniyet bu... Biz neysek oyuz... 8,5 yıldır bu ülkeyi yönetiyoruz, kimin içkisine karıştık, kimin yaşam biçimine karıştık? Böyle bir şey duydunuz mu, gördünüz mü? Herkes istediği gibi yiyor, istediği gibi geziyor, istediği gibi içiyor.

Ama biz bunlara diyoruz ki, ’Siz de bize karışmayın, bırakın ben de ailemle inandığım gibi yaşayayım. Bu ülkede bölücülük yapmayalım, bundan rahatsız olmayalım’. Ama şu anda bu ülkede başörtülü olduğu için gittiği herhangi bir restoranda, bunlar istisna şeyler ama kendilerine hizmet verilmeyen yerler var. Bu tür restoranlar var. Çok daha enteresan, şu anda Antalya’da bir site, ’Buraya laik olmayanlar giremez’ diyor. Bunlar var... Bunlardan rahatsızım, bunları duymak istemiyorum, bunları yaşamak istemiyorum.”





O tabela değişti





Vatan'ın haberine göre, Erdoğan’ın gündeme getirdiği site Antalya Lara’daki Feyziefe Sitesi. Geçen Ekim’de girişindeki, Türk bayrağı ve Atatürk resmi bulunan tabelada, ‘Atatürkçü, laik, demokratik insanların yaşadığı sitedir’ yazısıyla gündeme gelmişti. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı sitenin her 3 blokunun da girişinde profesyonel site yönetimi tarafından asılmış, ‘Çağdaş sitemizde çağdaş bir yaşam için kurallar’ yazılı bir pano bulunuyordu. Panoda yazılan kuralların birinci maddesi ‘Laik- Demokratik- Atatürkçü düşünceye sahip olmak’, ikincisi ise ‘Çağdaş bir sitede yaşamaya hazır komşuluk ilişkilerine vakıf olmak’ olarak sıralanıyordu. Geçen yıl yapılan haberlerden sonra gelen tepkiler üzerine bu yazılar kaldırıldı.