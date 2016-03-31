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Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan'ı kızdıran ekip geri adım atmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kızdıran video klibi hazırlayan Alman TV programcıları, yayınladıklerı yeni bölümde de Erdoğan'a yer verdi.

31 Mart 2016 12:59


Kuzey Almanya Radyo Televizyon Kurumu'nda (NDR) yayınlanan "extra 3" mizah programının dün akşam yayınlanan bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kızdıran video klip bu kez Türkçe altyazılı olarak yayınlandı.

'Eleştiri istemiyorsa Merkel'le buluşsun'

"extra 3" sunucusu Christian Ehring, "Belki de Erdoğan klibi anlamadı. O yüzden bu kez Türkçe altyazısıyla veriyoruz" dedi. "Anlaşılan Erdoğan TV ücreti ödemeden programımızı izliyor" diyen Ehring, "Eleştiri duymak istiyorsa bizi izlemeli. Ama eleştiri istemiyorsa Başbakan Merkel ile buluşmalı" dedi.

'Hoşuna gitmeyeni yazdı, gözünü hapiste açtı'

İlk kez 17 Mart'ta yayınlanan video klibi yüklendiği YouTube'da yaklaşık 3 milyon kez tıklandı. Klip, Alman şarkıcı Nena'nın "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" isimli şarkısından uyarlanan klipte Erdoğan'ın farklı dönemlere ait görüntüleri yer alıyor. Klibin şarkı sözleri Erdoğan'ın yönetim tarzını hicvediyor. "Erdoğan'ın hoşuna gitmeyeni yazdı, gözünü hapiste açtı" gibi sözlerle basın özgürlüğü tartışmasına dikkat çekiliyor. Türk Dışişleri Bakanlığı video klibe tepki göstermiş, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrılmıştı.

Erdoğan 'ayın personeli' seçildi

"Biz de Türk büyükelçisini çağırdık ama gelmedi" diyen Ehring, "Bu gerginlik nereye varacak böyle? Savaş mı? Askerliğimi emekliler yurdunda sivil hizmet vererek tamamladım" dedi.

Erdoğan'a olağanüstü işbirliğinden dolayı teşekkürü borç bildiklerini belirten Ehring, bu nedenden dolayı "extra 3" ekibi olarak onu "ayın personeli" seçtiklerini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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