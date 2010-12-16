Erdoğan'ı ilk kez Kerbela törenlerine katıldı

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Hz. Hüseyin'in Kerbela Çölü'nde şehit edilmesinin 1372. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Halkalı'da düzenlenen “2010 Evrensel Aşure Matem Töreni” öncesi tören alanında binlerce kişi toplandı.Başbakan Erdoğan da Türkiye’deki Caferilerin lideri Selahattin Özgündüz ile birlikte tören alanına geldi. Erdoğan’ın, tören alanına girişi sırasında alkışla değil salavatlarla karşılanması yönünde anons yapıldı.Tören alanında tekbir ve sloganlar eşliğinde mersiyeler okunurken, bazı kadınların ağladığı görüldü.