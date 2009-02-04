Wall Street Journal, Erdoğan'a 'küstah' dedi

Türkiye’nin itibarını lekeledi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Davos’taki çıkışına ilişkin yorumlar dünya basınında yer almaya devam ediyor. Lübnan’da yayınlanan Dar ül Hayat gazetesindeki bir yazıda "Osmanlı dirilsin, Erdoğan’ı halife seçelim" denildi.Lübnan'da İngilizce de yayımlanan Dar ül Hayat gazetesinde çıkan bir yazıda "Osmanlı geri gelsin, Erdoğan’ı da halife olarak seçelim" dileğinde bulunuldu. Gazetede Cihad el Hazin tarafından kaleme alınan yazıda Erdoğan’ın Davos’ta İsrail’in "şarlatan" Cumhurbaşkanı Şimon Peres’e gösterdiği tepkinin Müslümanlar için övünç kaynağı olduğu belirtilerek şu görüşlere yer verildi:"Davos’ta her yıl karşılaştığım bir Arap işadamı, Erdoğan’ın terk ettiği panelin ardından bana şöyle dedi: Türk Başbakanı beni bir Müslüman olarak gururlandırdı ama bir Arap olarak da utandırdı. Olayın ardından görüşümü soran Türk televizyonuna söylediğimi tekrar etmek istiyorum. Bir Arap olarak Erdoğan’ı selamlıyorum. Osmanlı devletinin geri gelmesini ve Erdoğan’ı halife seçmeyi çok isterdim. Teşekkürler Erdoğan."Yazıda ayrıca Peres’in kendini savunmak için sorduğu "İstanbul’a füze atsalar ne yapardınız" sorusunun "iğrenç bir zihnin ürünü" olduğu belirtilerek "Türkiye 41 yıldır nereyi işgal etmiş ki oradan füze atılacak" denildi.ABD’nin etkili finans gazetelerinden Wall Street Journal ise Erdoğan’ın Peres’e mecazi ayakkabı fırlattığını ve "dostlarının kim olduğunu unuttuğunu" iddia ederek şunları yazdı: "Türk Başbakanı, geçen hafta Davos’ta sahneyi hışımla terk etmeden önce Şimon Peres’e mecazi bir ayakkabı attı. Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı’na ’yaşlı’ ve ’yalancı’ diyerek birdenbire patlaması, misafirperverliği ve toleransı ile tanınan Türkiye’nin itibarını lekeledi. Erdoğan, sakinleştiğinde kendi kendini biraz gözden geçirirse yerinde olur."Time dergisi de "Türk siyasetçi, Arapların son kahramanı mı oldu?" başlığıyla yayınladığı makalede, Arap dünyasının önce Hizbullah lideri Nasrallah’ı, daha sonra da İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ı kahraman olarak gördüğünü, Erdoğan’ın Davos’taki çıkışıyla, son kahraman olarak ortaya çıktığı belirtildi.