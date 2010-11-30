Erdoğani hakkında ABD elçiliğine yorum yapılmış

T24

Tek başına yol izliyor



İki ayrı raporun birinde Erdoğan, “mükemmelliyetçi, işkolik, merhametli ve adil” bir diğerinde “otoriter ve hırslı” olarak tanımlanıyor. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Wikileaks’de yayımlanan 26 Temmuz 2007 tarihli, belgede, “İçerdekine göre patronu Erdoğan, çok demokratik, ancak genel tanımlaması daha çok, nüfuzundakileri katı otokratik kurallara göre yöneten cömert ve baskın bir figür olduğu yönünde” deniliyor. Belgede bu görüşlerin tek bir kişinin izlenimleriolduğu belirtildi ve bu kişinin Başbakan Erdoğan ile yakın bir mesai içinde olduğuna dikkat çekildi.Üst düzey yetkilinin Başbakan Erdoğan’ın kişisel tarzına ilişkin görüşlerini aktardığı ifade edilerek, Erdoğan’ın gerek kendisinden gerekse çevresindekilerden mükemmel iş beklediği, hatta mükemmel işleri bile daha da geliştirmek için yollar yarattığı belirtiliyor.İşkolik olarak tanımlanan Erdoğan için 3 günlük tatil süresinin bile uzun olduğu, çevresindeki personelin aynı tempoda çalıştığı aktarılıyor.Yine üzerinde durulan bir diğer konu da, aynı yetkili “Erdoğan’ın merhametli bir kalbi” olduğunu vurgularken, buna örnek olarak zırhlı arabasında kilitli kaldığı zaman camı kırarak onu kurtaran koruması Halit’i “bu hatalı davranışına rağmen görevde tuttuğunu” arlatıyor.ABD Büyükelçisi Eric Edelmen 30 Aralık 2004 tarihli “İktidarda iki yılın ardından Erdoğan ve AKP. Kendileri, Türkiye ve Avrupa üzerinde bir tutanak arıyorlar” başlıklı yazısında şu ifadelere yer veriyor:“Parti içinde Erdoğan’ın güce duyduğu açlık kendini keskin bir otoriterlik ve başkalarına güven duymama olarak gösteriyor. Eski ruhani danışmanı ve eşi Emine “Tayyip Allah’a inanır ama ona güvenmez” diyor.ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman’ın Başbakan Erdoğan’ın 28-29 Ocak 2004’te yapması planlanan ABD ziyareti öncesinde merkeze gönderdiği 20 Ocak 2004 tarihli “Ne kadar güçlü bir lider” başlıklı nottaki ifadeleri şöyle:“Erdoğan’ın karakteri:1- Küstah bir gurur.2- Tanrı’nın kendisini Türkiye’yi yönetmek için seçtiğini düşünmesinden kaynaklanan azgın bir hırsı var.3- Üçüncüsü otoriter ve tek başına bir yol çizmesi çevresinde akıllı ve yetenekleri danışmanlar olmasını ve dolayısıyla bilgi akışının artmasını, hükümet, parti ve parlamento grupları arasında etkin ilişkilerin sağlanmasını engelliyor. Bu yol onu çok duyarlı hale getiriyor.4- İhtiraslı bir iktidarda kalma arzusu var, bu da onu maço imajına rağmen korku dolu ve hızlı, kesin kararlar alması gereken zamanlarda bekleme politikasına itiyor.5- Kadınlara güvenmemesi yalnızca dönem dönem yaptığı sert kamuoyu açıklamalarında değil AK Parti’nin yönetiminde karar verici rollere kadınları getirmeyi istememesinde de kendini gösteriyor.Erdoğan Türkiye’de reform ve daha fazla refah arzularını taşıyor, geleneksel olarak güç ve zenginliği elinde bulunduran kesimi rahatsız ediyor. Gerçek yönü ve başarısı henüz bilinmese de ülkeyi ABD’nin başarılı, demokratik Türkiye vizyonuna taşıyabilecek tek ortak.