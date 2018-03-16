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Erdoğan'ı, Erzurum'da 'dayak yiyen kadın' karşıladı!

"Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için yaptık"

16 Mart 2018 16:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6'ncı il olağan kongresine katılmak üzere Erzurum'a gitti. Erdoğan'ı Erzurum Teknik Üniversite Kavşağı'nda Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesi üyeleri karşıladı. Kavşakta, Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı birinci sınıf öğrencisi Hasibe Karadeniz yüzüne yaptığı makyajla dayak yiyen kadın rolünü canlandırdı. Dernek üyeleri, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve çocuk istismarını protesto etmek amacıyla böyle bir karşılama yaptıklarını bildirdi.

Erdoğan, bugün saat 12.10'da Erzurum'a gitti. Havalimanından karayoluyla kent merkezine hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Erzurum Teknik Üniversite Kavşağı'nda Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesi üyeleri karşıladı.

Erzurum'un yöresel kıyafeti 'ehram' giyen 4 çocuk annesi Kadriye Dal (60) Osmanlı- Rus Savaşı kahramanlarından Nene Hatun karakteri ile Erdoğan'ı karşılarken, Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı birinci sınıf öğrencisi Hasibe Karadeniz (19) ise yüzüne yaptığı makyajla dayak yiyen kadın rolünü canlandırdı. 

Dernek üyeleri, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve çocuk istismarını protesto etmek amacıyla böyle bir karşılama yaptıklarını belirtti. Aracından inmeden kendisini karşılamaya gelen kadınlara el sallayan Recep Tayyip Erdoğan, buradan cuma namazını kılmak için Ulu Cami'ye geçti.

Erdoğan, namaz sonrası dün Afrin'de şehit olan Piyade Teğmen Muhammet Kır'ın cenazesine katıldı.
 

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