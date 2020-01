Erdoğan'ı eleştiren gazeteci neden 'sınırdışı' edildi?

Türkiye'den sınırdışı edilen Today’s Zaman’ın muhabiri ve blog yazarı, Azerbaycan vatandaşı Mahir Zeynalov için, Erdoğan'ı eleştiren tweetleri sebebiyle sınır dışı etme kararı alındığı öne sürüldü. Gerekçe olarak, Zeynalov’un “Türk savcılar, polise El Kaide bağlantılı kişileri tutuklama emri verdi, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın atadığı polis şefleri buna uymadı.” tweetinin gösterildiği iddia edildi.

Zaman gazetesinde yer alan haber şöyle:

İçişleri Bakanlığı, Zeynalov’un sınır dışı edilmesini ve sonucun bakanlığa bildirilmesini istedi. 4 yıldan beri Türkiye’de çalışan Zeynalov, 15 ay önce bir Türk vatandaşıyla evlenmişti. Bu sebeple Türkiye’de oturma hakkı bulunuyor.

Today’s Zaman’ın edindiği bilgiye göre Mahir Zeynalov ile ilgili sınır dışı süreci, Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) yapılan, “@mahirzeynalov adlı hesaptan devlet ve hükümet büyükleri aleyhine gerçeğe aykırı beyanlarda bulunulduğu” yönündeki başvuruyla başladı. Ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, iddialar konusunda Emniyet İstibharat’tan, söz konusu hesabın sahibinin tespitini istedi. İstihbarat, hesabın, Today’s Zaman muhabiri Mahir Zeynalov’a ait olduğunu belirledi.

Başbakan Tayyip Erdoğan da Zeynalov hakkında, “hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Zeynalov, geçtiğimiz hafta emniyet müdürlüğüne giderek suçlamalarla ilgili ifade verdi. Söz konusu suçlamalar, Zeynalov’un @MahirZeynalov hesabından attığı “Turkish prosecutors order police to arrest al-Qaeda affiliates, Erdoğan’s appointed police chiefs refuse to comply (Türk savcılar, polise El Kaide ile bağlantılı kişileri tutuklama emri verdi. Erdoğan’ın atadığı polis şefleri, bu emri yerine getirmeyi reddetti)” ve “Al-Qaeda’s Turkey operatives flee after Erdoğan-appoited officials block raid (Erdoğan’ın atadığı yetkililer baskını engelleyince, El Kaide’nin Türkiye mensupları kaçtı.)” şeklindeki iki tweeti kaynak gösterildi. Zeynalov, ifadesinde söz konusu tweetlerin medyada yayınlanan haberlere dayandığını ve hiçbir yorumda bulunmadığını dile getirdi.

Bu gelişmelerin ardından Mahir Zeynalov, İçişleri Bakanı’nın 04.02.2014 tarihinde verdiği onayla 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun’un 8-19. maddeleri uyarınca Türkiye’ye girişi yasaklı şahıslar kapsamına alındı. İçişleri Bakanı adına Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Baştürk’ün imzasını taşıyan kararda, Zeynalov’un “devlet büyükleri aleyhine tweet attığı gerekçesiyle” sınır dışı edilmesi ve ülkeye giriş yasağı kapsamına alınması istendi. Sonucun Bakanlığa bildirilmesi talimatı verildi.

Yabancı uyruklu gazetecilerin Türkiye’de çalışabilmesi için öncelikle ülkelerindeki Türk konsolosluklarından basın vizesi alması gerekiyor. Bu vizeyle Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne (BYEGM) başvuran gazetecilere sarı basın kartı veriliyor. Ardından Emniyet Müdürlüğü’nden oturum alarak Türkiye’de çalışabiliyorlar. Today’s Zaman’a konuşan Zeynalov, bu sene beşinci kez sarı basın kartı başvurusu yaptığını ifade etti. BYEGM yetkilisinin evraklarında sorun olmadığını söylemesinin ardından 31 Aralık 2013’te Emniyet Genel Müdürlüğü’nden randevu alan Zeynalov’a hâlâ sarı basın kartı iletilmemiş. Ocak ayında görüştüğü Ankara’daki BYEGM yetkilisi, kendisinin akredite edildiğini, sarı basın kartının neden verilmediğini araştırıp döneceğini bildirmiş. Ancak defalarca yapılan girişimlerine cevap alamayan Zeynalov’a, İstanbul BYEGM’den bir yetkili, 17 Ocak 2014’te Ankara BYEGM’den kendilerine yazılı bir talimat geldiğini, takdir yetkilerini kullanarak sarı basın kartını kendisine vermeyeceklerini aktarmış. Türkiye’de 4 yıldan beri çalışan Zeynalov’un 10 Mart 2014’e kadar oturma ve çalışma hakkı bulunuyor. 15 aydan beri bir Türk vatandaşıyla evli olması sebebiyle Türkiye’de oturma hakkı bulunan Zeynalov’un Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için 3 yıl daha beklemesi gerekecek.

Benzer bir sıkıntıyı, Hollandalı gazeteci Bram Vermeulen yaşamıştı. Geçerli bir çalışma izni ve sarı basın kartı olmasına karşın geçtiğimiz yıl Türkiye’ye girişlerde zorlukla karşılaşan Vermeulen’in sorunu kamuoyundan gelen tepkiler üzerine ortadan kalkmıştı.

‘Karar, basın özgürlüğüne vurulan yeni bir darbe’

Gazeteci-yazar Yavuz Baydar, sınır dışı kararına tepki gösterdi. Kararın Türkiye’de giderek kararmakta olan medya özgürlüğüne vurulan bir darbe olduğunu söyleyen Baydar, şöyle konuştu: “Çok üzücü bir gelişme. Bir meslektaşımızın zaten dikkatle tweet attığını bildiğimiz, mesleğine sadık, işini iyi yapan ve uluslararası alanda internet üzerinden çok tanınan, takip edilen, popüler olan bir meslektaşımızın hakkında böyle bir karar alınması, kabul edilebilir değildir. Ülkemizin imajına ve algısına çok ciddi bir leke sürecektir. Bir an önce bu kararın geri alınmasını temenni ediyorum. Hepimiz gazeteci milleti olarak, meslektaşımızın yanında onunla dayanışma içindeyiz.”