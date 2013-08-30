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Erdoğan'ı eleştiren TRT Arapça'nın Mısırlı spikeri canlı yayında istifa etti

Erdoğan’ın Mısır politikasını eleştiren TRT Arapça spikeri Beşir Abdülfettah, canlı yayında istifa etti

30 Ağustos 2013 18:05

TRT Arapça'da program yapan Mısırlı spiker Beşir Abdülfettah, canlı yayında Başbakan Erdoğan'ın Mısır politikasını sert sözlerle eleştirdikten sonra istifa etti

Beşir Abdülfettah canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

 

Erdoğan’ın duruşu hatalıdır

 

“Mısır halkı Türk halkını çok sevmektedir. Bunda şüphe yok. Liderler kendi aralarında ihtilafa düşebilirler. Ama halklar arasında bir ihtilaf yoktur. Mısır halkı Türk halkını çok sevmektedir. Tarihi ilişkilerimiz vardır, bu ilişkiler devam edecektir. Ancak Sayın Erdoğan'ın söylediği şeyler, Ezher hakkında ve Mısır hakkında söylediği şeyler ve siyasi duruşu hatalıdır.

 

Bu kanalda çalıştığım için utanıyorum

 

Biz Mısırlıların kırmızı çizgileri vardır. Kişisel çıkarlar ve diğer şeyler bir kenaradır. Vatan sevgisi aslolandır. Bu sebeple bugün burada son programımı yaptığımı ve TRT Arapça kanalı ile bütün ilişkimi kestiğimi açıklıyorum. Sayın Erdoğan'ın Mısır halkına bir özür borcu vardır. Kendisi özür dilememiştir. Ama ben burada özür diliyorum. Mısır halkından özür diliyorum. Özür dilemeyen utansın. Ben de bu kanalda ve bu programda çalıştığım için utanıyorum. Şimdi herkesin gözü önünde istifa ediyorum. Allah'a emanet olunuz.”

 

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