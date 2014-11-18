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Erdoğan'ı dinlediği öne sürülen 13 kişiye siyasi casusluk suçlaması

Soruşturmayı tamamlayan savcılık 13 şüpheli hakkında ‘siyasi casusluk’ suçundan iddianame düzenledi

18 Kasım 2014 13:09

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dinlendiği iddialarına ilişkin soruşturmayı tamamlayarak 13 şüpheli hakkında "siyasi casusluk" suçundan iddianame düzenledi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Durak Çetin'in hazırladığı iddianame, Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
      
İddianamede şüphelilere "siyasi casusluk" suçlaması yöneltildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan "müşteki" olarak gösterildi.
      
İddianamede, "şüpheliler" eski TÜBİTAK Yöneticisi Hasan Palaz ile Ali Özdoğan, Serhat Demir, Sedat Zavar, Ahmet Türer, Enes Çiğci, İlker Usta, Hurşit Gölbaşı, Seyit Saydam, İbrahim Sarı, Mehmet Yüksel, Zeki Bulut ve Harun Yavuz olarak gösterildi.
      
Mahkemenin, iddianameyi kabul için 15 gün süresi bulunuyor. Bu süre içinde iddianame reddedilmezse kabul edilmiş sayılıyor. İddianamenin kabulü halinde şüpheliler, TCK'nın "Siyasi ve askeri casusluk" başlıklı 328. maddesi uyarınca 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

 

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