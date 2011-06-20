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Erdoğan'ı davalardan Cumhurbaşkanı Gül geri adım attırmış

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sürecinde gazetecilere ve siyasilere açtığı davaları geri çekmesini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül istemiş...

20 Haziran 2011 03:00

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasının ardından bazı gazeteci ve siyasetçilere açtığı davaları geri çekmesini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün istediği öğrenildi.



Yeni döneme "helalleşerek" girmek adına seçim sürecinde siyasilere ve gazetecilere açtığı davaları geri çeken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılı başından bu yana, açtığı davalardan 104 bin TL tazminat kazandı. Erdoğan'ın davaları geri çekme kararında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çağrısının etkili olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Fırat Kozok'un haberine göre hükümetin istifasını sunmak üzere Çankaya Köşkü'ne çıkan Erdoğan'a Gül, helalleşme adımının başarıya ulaşması için öncelikle seçim sürecinde açtığı davalardan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan ise, bunun üzerine avukatı Fatih Şahin'den aldığı bilgiler doğrultusunda davaları geri çekmeye karar verdi. Erdoğan'ın davalara ilişkin bu helalleşme adımı, gözleri bir kez daha bugüne kadar açılan davalara çevirdi. Erdoğan, 2011 yılı başından itibaren aralarında gazeteler, gazeteciler, siyasiler ve yazarların da bulunduğu 14 kişi ve kurumdan tazminat kazandı. Erdoğan'ın kazandığı davalardan bazıları şöyle:

- "Ergün Poyraz'ın Son Kitabı Sansürlendi" başlıklı haberde, Başbakan Erdoğan'ın "kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" savıyla açılan davada Vatan gazetesinden 6 bin lira manevi tazminat.

- "Kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" savıyla açılan davada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran'dan 4 bin lira manevi tazminat.

- Grup toplantısında yaptığı konuşmada kendisine "Omurgasız" dediği gerekçesiyle açtığı davada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 7 bin lira manevi tazminat. Kılıçdaroğlu'nun bazı mitinglerdeki konuşmaları nedeniyle açtığı davlardan 23 bin lira manevi tazminat.

- Bir televizyon programında yaptığı konuşmada "kişilik haklarına saldırdığı" gerekçesiyle Yalçın Küçük hakkında açtığı davadan 5 bin lira manevi tazminat.

- "Turan Çömez'e Göre İstifayı Düşünen Başbakan'ı Büyükanıt Durdurmuş" başlıklı köşe yazısı nedeniyle Yeniçağ gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar hakkında açtığı davadan 3 bin lira manevi tazminat.

- Bir konuşmasında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç hakkında açtığı davadan 5 bin lira manevi tazminat.

- Lefkoşa'da düzenlenen bir etkinlikteki konuşmasında kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle BDP'li Hasip Kaplan hakkkında açtığı davadan 6 bin lira manevi tazminat.

- Aynı suçlamayla dava açtığı Sözcü gazetesinden 5 bin, Ortadoğu gazetesinden ise 2 bin TL manevi tazminat.

- Ortadoğu gazetesinde yayımlanan bir köşe yazısında kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle, yazıyı kaleme alan MHP Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş ile gazete aleyhinde açtığı davadan 2 bin lira manevi tazminat.

- Bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" iddiasıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı Harun Öztürk aleyhinde açtığı davada, 6 bin TL manevi tazminat.

- Diyarbakır il binası önündeki basın açıklamasında, kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle açtığı davada Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'den 30 bin TL manevi tazminat.


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