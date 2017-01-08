Erdoğan'ı canlandıran oyuncu: Kılıçdaroğlu hariç herkesi oynarım

"Reis" filminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı canlandıran başrol oyuncusu Reha Beyoğlu katıldığı bir söyleşide "Kılıçdaroğlu hariç herkesi oynarım" dedi.

Beyoğlu, AKP Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen söyleşide yaptığı konuşmada "Reis filminde Recep Tayyip Erdoğan'ı oynamaktan dolayı onurlu ve gururluyum. Kefenimi giydim Reisimi oynadım, bu kadar net. Bu film bir ilktir, ona benzemek kadar onurlu şerefli bir durum yoktur. Yaklaşık 200 aktör arasından seçilen bir insanım. Recep Tayyip Erdoğan'ı oynamak kolay bir şey değil, benzemek yetmez ilk önce adam olacaksın. Benim bir hastalığım var Recep Tayyip Erdoğan hastalığı Allah'tan şifa istemiyorum. Benim için Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyetine gönderilmiş Allahın bir lütfudur" ifadelerini kullandı.

'Kılıçdaroğlu hariç herkesi oynarım'

Söyleşinin ardından soru cevap kısmında Reha Beyoğlu'na "Eğer Necmettin Erbakan, Alpaslan Türkeş'e de benzeseydiniz o rolü de üstlenir oynar mıydınız" sorusu yöneltildi. Beyoğlu bunun üzerine "Ben Kılıçdaroğlu hariç herkesi oynarım" cevabı verdi, salonda bulunan davetlilerden büyük alkış aldı.