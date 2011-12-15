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Erdoğan'ı bir tek Esad aramadı

Dünya liderleri Başbakan Erdoğan'ı ameliyatı sonrasında arayarak geçmiş olsun dileklerini iletirken bir tek Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'dan mesaj gelmedi.

15 Aralık 2011 02:00

T24  - Dünya liderleri Başbakan Erdoğan'ı ameliyatı sonrasında arayarak geçmiş olsun dileklerini iletirken bir tek Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'dan mesaj gelmedi.


Türkiye'nin ekonomik ve siyasi yaptırım kararlarını yürürlüğe koyduğu Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile Başbakan Tayyip Erdoğan arasındaki bütün temaslar kesildi.


Tüm dünya liderleri Başbakan Erdoğan'a "Geçmiş olsun" mesajı gönderirken, mesajı gelmeyen tek isim Beşar Esad oldu. Esad, iki ülke ilişkileri gergin olmasına rağmen annesini kaybeden Başbakan Erdoğan'ı arayarak başsağlığı dilemişti.


Başbakanlık kaynakları, Başbakan Erdoğan'ın rahatsızlığı ve ameliyatı sürecinde neredeyse tüm dünya liderlerinin mesajla ya da telefonla, "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini belirtirken, "Listemizde eksik yok ancak Esad'ın Sayın Başbakan'a 'Geçmiş olsun' dileklerini iletmek üzere herhangi bir girişimi olmadı" bilgisini verdi.


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