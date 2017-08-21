Erdoğan'dan 'Zekai Aksakallı' yorumu: Askerlikte kırgınlık olmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Korgeneral Zekai Aksakallı'nın Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki görevinden 2'nci Kolordu Komutanlığı'na atanmasıyla ilgili "Askerlikte kırgınlık olmaz" yorumunu yaptı.

Erdoğan, "Görev nerede verilirse orada yapılır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tutuklanmam muhalefet gücünü arttırır, her şeye hazırım" sözleriyle ilgili olarak "Kendini gündemde tutabilmek için buna benzer şeyler üretiyor. Benim gündemimde böyle bir şey yok." değerlendirmesini yaptı.

Ürdün ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ürdün ile ilişkilerimizde 2016 yılından itibaren büyük bir ivme yaşanıyor. Gerek bakan düzeyinde ziyretler gerek iş adamları düzeyinde ziyaretler de icra edildi. Ürdün, FETÖ ile mücadelede ülkemize güzel bir destek vermiştir. Başta kardeşim Ürdün Kralı Abdullah olmak üzere ilgili tüm Ürdün makamlarına bizzat teşekkür etmek fırsatı bulacağım.

Karşılıklı vize muafiyeti serbestisi anlaşması gibi belgeleri de imzaladık. Türkiye ve Ürdün bölgesel krizlerden doğrudan etkilenen iki ülke. Çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Ürdün de bu süreç içerisinde yaklaşık 1 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Her iki ülkedeki gelişmeleri, Kral Abdullah ile ele alma fırsatı bulacağız. Harem-i Şerif ile ilgili konuları değerlendireceğiz. Ürdün'ün Kudüs'teki kutsal mekanların korunmasına ilişkin rolüne önem verdiğimizi belirtmek isterim. Bir daha benzer tacizlerin yaşanmasını asla istemiyoruz. Filistin'e önümüzdeki dönemde vereceğimiz desteğe ilişkin hususları da ele alacağız. Ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Zekai Aksakallı'nın ataması

Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz. Nerede bir görev verilirse asker gider görevini yapar. Şu anda zaten Zekai Aksakallı'nın Özel Kuvvetler'deki görev süresi de doldu. Bu yaklaşan YAŞ toplantılarında da değerlendirmeler neticesinde 2. Kolordu'ya atanması ile alakalı ilgili birimler teklifi getirmiş vaziyetteler. Bundan sonraki süreçte orada bu görevini devam ettirecek.

Ziyarette sınırdaş ve özellikle de aynı inancın mensupları olarak tehdit unsuru haline gelmiş olan terör örgütlerine karşı İran ile müşterek hareketin yapılması her an gündemde. Bu dayanışma iki Genelkurmay Başkanı arasında görüşülmüş, bunun diplomatik boyutu ne olabilir bunların hepsini görüştük.

Kılıçdaroğlu'nun tutuklanması şartına yanıt

Ben bunları değerlendirmeye haiz bir ifade olarak görmüyorum. Kılıçdaroğlu doğmamış çocuğa don biçiyor. Yargıdan böyle bir şey geldi mi? Kendini gündemde tutabilmek için buna benzer şeyler üretiyor. Benim gündemimde böyle bir şey yok.