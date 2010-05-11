Erdoğan'dan Yunanistan'a tarihi ziyaret

T24-



Erdoğan'a 10 bakan eşlik edecek



Başbakan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve 10 Bakan'ın eşliğinde Perşembe gününden başlayarak Yunanistan'a iki günlük resmi bir ziyarette bulunacak. Ziyaret sırasında Erdoğan'a eşlik edecek Bakanlar şöyle: Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Devlet Bakanı ve Başmüzareci Egemen Bağış, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Enerji Bakanı Taner Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve Çevre Bakanı Veysel Eroğlu.



Mayıs 2004'de Atina'yı ziyaret eden Erdoğan, Ekim 2008'de de dönemin Yunan Başbakanı Kostas Karamanlis'i Ankara'da ağırlamıştı.





İkili ilişkilerde 'yapısal' değişiklik

Türkiye'den bu hafta Atina'ya yapılacak ziyarete Ankara'da büyük önem veriliyor. Ziyaretin, ikili ilişkilerde yeni bir dönem başlatacak "çok önemli, tarihi bir ziyaret" olarak değerlendiriliyor. Diplomatik kaynaklar, ilk defa Türkiye'den Atina'ya bu çapta bir ziyaret yapılacağına işaret ederken Atina'da imzalanması öngörülen anlaşmalarla birlikte de "Yunanistan ile ilişkilerde yapısal bir değişiklik" olacağını vurguluyorlar.





Atina'daki görüşmelerin programı



Atina'da mevkidaşı Yorgo Papandreu yapacağı başbaşa görüşmelerin yanısıra Erdoğan, Yunan Cumhurbaşkanı Papulias, Parlamento Başkanı Filippos Petsalnikos ve ana muhalefet partisi lideri Yeni Demokrasi Partisi lideri Andonis Samaras ile de biraraya gelecek.



Erdoğan ve Papandreu de, ziyaret sırasında Atina'da düzenlenecek olan Türk-Yunan İş Forumu toplantısına da hitap edecekler.



Batı Trakya'yı ziyaret etmek için yeterli zamanı olmayacağı belirtilen Erdoğan, Türk azınlığı temsilcileriyle Atina'da buluşacak.





Yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantısı



İlişkilerin her alanda önemli ölçüde geliştirilmesi amacıyla Türkiye ile Yunanistan arasında oluşturulması kararlaştırılan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı da Atina'da gerçekleşecek.



Konsey toplantısında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemli bir konuyu oluşturacağı toplantıda Türkiye'nin AB süreci de gündeme gelecek.



Başbakanlar Erdoğan ve Papandreu'nun başkanlık edeceği toplantıya Türkiye'den 10 Bakan, Yunan tarafından da buna yakın sayıda Bakanın katılacağı belirtiliyor.



Konsey, Başbakanlar düzeyinde yılda en az bir defa toplanacak. Konsey üyesi Bakanlar ise, yılda iki defa bir araya gelecek.





Ön hazırlıklar

Atina'da görüşmeler sırasında çok sayıda anlaşmanın da imzalanması öngörülüyor. Ziyareti hazırlamak ve söz konusu anlaşmaları sonuçlandırmak amacıyla yarın üst düzey bir bürokrat heyeti Yunanistan'a gidiyor.



İlgili Bakanlıklardan bürokratların yer alacak olan heyet, Yunan karşıtlarıyla Çarşamba günü yoğun görüşmelerde yapacak. Görüşmelere sabah Dışişleri Müsteşar Yardımcıları öğleden sonra ise Dışişleri Müsteşarları başkanlık edecek.



İki ülke arasında şimdiye kadar 30'u aşkın anlaşmanın imzalandığını anımsatan diplomatik kaynaklar da "Birçok anlaşma taslağı var. Bunlar, 13 Mayıs'ta yapılacak toplantılarda ele alınacak. O zaman daha net görülecek. Bunları sonuçlandırmaya çalışılacak" dediler.



Söz konusu anlaşmaların da, Atina'ya gidecek olan Bakanların sorumlu oldukları alanlarla ilgili olduğu da belirtiliyor.





Savunma harcalamalarında kesintiye gidilmesi

Bu arada, Atina'ya gidecek olan Türk heyetinde Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün yer almamasına karşın iki ülkenin orduları tarafından uygulanması kararlaştırılan yeni güven artırıcı önlemler gibi askeri konular ve Ege'deki durumun da gündeme gelmesi bekleniyor. Diplomatik kaynaklar, özellikle çok ciddi bir krizle boğuşan Atina açısından büyük önem taşıyan, savunma harcamalarında indirim yapılması konusunun da Erdoğan ile Papandreu'nun yapacakları baş başa görüşmede ele alınabileceğini söylüyorlar.





Vize kolaylığı konusu

Türk azınlığının sorunlarının da üzerinde durulacağı Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerde Ankara'nın talep ettiği vize kolaylığı konusu da gündeme gelecek.



Schengen anlaşmasına taraf Atina ise, bu konuyu bir noktaya getirebilmek amacıyla Avrupa Komisyonu ile görüşmeler yaptığını söylüyor.



Atina açısından kritik önem taşıyan yasa dışı göç sorunun ise, İçişleri Bakanı Atalay ve Yunan mevkidaşınca ele alınması da kesin gözüyle bakılıyor.

Kıbrıs konusu

Bu arada, görüşmelerin gündeminde Türkiye'nin AB üyeliği süreci de bulunuyor. Papandreu hükümetinin önceki Yunan iktidarına oranla bu süreçte Türkiye ile daha iyi bir işbirliği yapacağı düşünülüyor.



Kıbrıs sorununun çözüm çabaları, Erdoğan ile Papandreu arasındaki baş başa görüşmesinde dönemli bir gündem maddesini oluşturacak.



Ankara'nın, Yorgo Papandreu'nun Nisan ayında Rum Kesimi'ne yaptığı ziyaret sırasında verdiği mesajları olumlu bulduğu ifade ediliyor.



Öte yandan, Türkiye'nin önerisi olan ve Başbakan Erdoğan'ın Papandreu'ya Kasım ayında yazdığı mektupta da yer verildiği belirtilirken Kıbrıs'taki iki taraf artı Türkiye ve Yunanistan arasında "Dörtlü Toplantı" yapılması konusunun da dile getirilmesi bekleniyor.



BM ve AB dahil edilerek "Beşli" ve "Altılı" toplantı önerilerinin de yapıldığını anımsatan diplomatik kaynaklar "Ankara, her türlü formata açık, eşitlik olduğu sürece" diyorlar. (Cumhuriyet)