Erdoğan'dan Yunanistan Cumhurbaşkanı'na: Salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını iyi öğrensinler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bizi mecbur bırakırsa atalarımızın yaptığını yaparız" diyen Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'a tepki gösterdi.“Hafıza tazelemek isteyenler gitsinler yakın tarihlerine baksınlar. Boylarından büyük laflar edenler gitsinler masal yerine önce iyi bir tarih kitabı okusunlar" diyen Erdoğan, "Sakarya Meydan Muharebesi’nde salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını, denize dökülerek buraları terk ettiklerini çok iyi öğrensinler” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Sakarya İl kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi.

Erdoğan şunları söyledi:

Sakarya hamdolsun yola çıktığımız günden bugüne bizi hiç yalnız bırakmadı. İnanıyorum ki yine bundan sonra beraber yürüyeceğiz. Allah’ın izniyle 2019’daki iki seçimle birlikte Türkiye yeni bir döneme geçiyor.

İşte Afrin’deyiz. O teröristlere biz ne dedik, dedik ki rahat durun. Eğer rahat durmazsanız sizi deliklerinizde, inlerinizde boğarız dedik. Gabar’da, Cudi’de, Bestler Deresi’nde boğduk mu? İşte şimdi de Afrin.

Öğlen saatlerinde rakamları aldım, 3300 terörist etkisiz hale getirildi. İşte şimdi 4-5 km kaldı, Afrin’e giriyoruz. Nasıl Fırat Kalkanı’nda oraları gerçek sahiplerine teslim ettiysek… 140 bin kişi topraklarına döndü. Biz işgalci değiliz. Sadece teröristleri kovalıyoruz. Şimdi de Afrin’deyiz.

Erdoğan salona girdikten sonra il kongresinde yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:

Her zaman söylüyorum bizim fiziki sınırlarımız başkadır, gönül dünyamızın sınırları başkadır. Kalbimizin bir yarısı İstanbul, Diyarbakır, Trabzon, Antalya, İzmir ise; diğer yarısı Halep’tir, Buhara’dır, Urumçi’dir. Biz ülkemiz için çalıştığımız kadar dünyanın dört bir yanındaki ezilenler için de mücadele ediyoruz.

Biz birileri gibi sırf çıkarları için dünyayı ayağa kaldıranlardan olmadık. Biz elmas, petrol için dünyayı kana boğanlardan olmadık. Biz herkes için adalet istiyoruz, hürriyet istiyoruz. Biz sömürünün olmadığı, bebek cesetlerinin sahile vurmadığı, Akdeniz’in karanlık sularının on binlerce masum için kabristana dönüşmediği daha adaletli bir dünyanın mücadelesini veriyoruz. Bizim mücadelemiz ikbal değil, istikbal mücadelesidir. Bizim kavgamız çıkar değil, hak ve adalet kavgasıdır. AK Parti’ye gönül veren bu kutlu çatışa hizmet eden her bir arkadaşımın hedefi, kızıl elması budur. Bizim kızıl elmamız sonu belli olan değil, bizim kızıl elmamız ilahi kelimetullahtır.

“Şimdi herhalde 3 bin 500'ü bulmuştur"

İşte bugün Afrin’deyiz. Niye? İşgal için mi? Hayır. Ülkemizi tehdit teröristleri kovalıyoruz. Buraya gelmeden önce etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3300’dü. Ama şimdi herhalde 3500’ü bulmuştur. Komutana sordum, nasıl gidiyoruz. Şimdilik iyi gidiyoruz dedi. İhtiyaç halinde bir sefer görev emri çıkarırız. Önce ben sonra evelallah hepimiz. Her şeye hazırız, ölmeye de bu teröristleri öldürmeye de.

“Bazıları hâlâ Osmanlı tokadını anlamadı"

Gençler Osmanlı tokadını iyi atıyor da dün beraber yürüdüklerimizden bazıları hala Osmanlı tokadını anlayamadı. Şu anda Afrin’deki 3300 terörist, sadece Osmanlı tokadını yemedi. Onların dışında da yiyenler oldu. Neyse bildiklerimiz çok ama bildiklerimizi kağıda dökeceğimiz zamanlar da olacak.

İnşallah önümüzdeki mart yerel seçimleri, ardından kasım hükümet sistemi, cumhurbaşkanlığı seçimleri, buna çok iyi hazırlanmamız lazım.

Nasıl ki Türkiye tüm imkansızlıklara rağmen kendisine biçilen senaryoları Çanakkale’de, Sakarya’da paçavraya çevirmişse, bugün de çevirecek güçtedir. Anadolu’yu vatan edinmenin bedelini bin yıldır ödüyoruz. Ödemeye de devam ediyoruz.

“Salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını iyi öğrensinler"

Hafıza tazelemek isteyenler gitsinler yakın tarihlerine baksınlar. Boylarından büyük laflar edenler gitsinler masal yerine önce iyi bir tarih kitabı okusunlar. Sakarya Meydan Muhare