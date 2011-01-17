Erdoğan'dan yuhalamalara tehdit gibi yanıt

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan dün TT Arena’daki protestolar hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dün akşam resmi açılışı yapacağız. Tüm oradaki olumsuzluklar sahiplerinindir. Galatasaray camiamızı tenzih ediyorum. Onlarda rahatsız olmuştur. Bizim de üzüntümüz budur. Sadece 310 trilyonluk yatırımla kalmadık, bunun yanında gerek metre gerekse oradaki kavşak düzenlemesiyle birlikte, oradaki yatırımın toplam bedeli 600 trilyonu bulmuştur. Herhalde böyle bir yatırımın karşılığı bu olmamalıydı diye düşünüyorum. Ama biz ne diyoruz. At denize balık bilmezse halik bilir" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 28 kavşak ve yol, 2 yeni Metro istasyonu ile 3 yeni spor salonunun toplu açılışında konuşan Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:



İstanbul trafiğine nefes aldırmanın mücadelesini veriyoruz. İşte bugün de 282.5 milyon TL bedelle yapılan 28 yeni kavşağı İstanbul’un hizmetine alıyoruz. Raylı sistemde inşaatlar devam ediyor. Hacıosman-4. Levent arasındaki yeni metro hattımız 8120 metre uzunluğunda, bunun 5500 metresini, 30 Ocak 2009’da açmıştık. Şimdi sadece Daruşşafaka ve Hacıosman arası kaldı onun da inşaatını Aralık ayında bitirdik ve bu ay testlere başlıyoruz.



Talimatımla Seyrantepe Stadı’na bir istasyon eklendi.



Ben burada yuhlama olacağına inanmıyorum çünkü sizin ferasetinize inanıyorum. Ama bir gerçeğinde bilinmesini istiyorum. Biz hiçbir zaman ülkemizde ayrımcılıktan yana olmadık olmayacağız.



Biz Galatasaray gibi güzide bir kulübümüzün, adeta belli bir yere sıkışmış olan, muhteşem bir tesise kavuşmasını gelen talep üzerine yerine getirdik. Merhum Özhan Canaydın bana bu talebi getirdiği zaman olumlu karşıladım.



İhaleyi ilk alan firma bu işi götüremedi. Biz ne olursa olsun TOKİ olarak bitireceğiz dedik.

Birileri çıkıyor Seyrantepe Stadı’nda, burada şunun şunun emeği var diyor. Seyrantepe Stadı’nın A’dan Z’ye yatırımında, Galatasaray Kulübünün bir Allah kuruşu yoktur. Tamamıyla bu tesis TOKİ tarafından yapılmıştır ve Galatasaray Kulübümüzün de kullanma hakkı olarak kendisine tahsis edilmiştir.



Şimdi burada ben farklı bir kulübe, devlet bakanım farklı bir kulübe gönül vermiş olabilir. Ama bunların hepsini biz bir kenara koyduk. Niye? Çünkü Galatasaray bizim beynelminel bir kulübümüz ve ülkemizi uluslararası futbolda tanıtmış bir kulübümüz. Buna böyle bir yer yakışır dedik.

Dün akşam resmi açılışı yapacağız. Tüm oradaki olumsuzluklar sahiplerinindir. Galatasaray camiamızı tenzih ediyorum. Onlarda rahatsız olmuştur. Bizim de üzüntümüz budur. Sadece 310 trilyonluk yatırımla kalmadık, bunun yanında gerek metre gerekse oradaki kavşak düzenlemesiyle birlikte, oradaki yatırımın toplam bedeli 600 trilyonu bulmuştur. Herhalde böyle bir yatırımın karşılığı bu olmamalıydı diye düşünüyorum. Ama biz ne diyoruz. At denize balık bilmezse halik bilir.

Taksim’den çıkıp 10 dakikada stada ulaşım. Tünel bağlantısı hepsi var. Burada acaba kaç dakikada giderim yok. Taksim’den ben metroya bindiğim zaman ben Seyrantepe Arena’dayım diyorsun. Marmaray bittiği zaman, Anadolu Yakası’ndan gelirken zamanı istediğin gibi kullanacaksın.

Bugün aynı zamanda resmi açılışını yapıyoruz. Burada dünya basketbol şampiyonası oynanırken bu bir fiili durumdu. Resmi açılışını bugün yapıyor.

Biz eser kazandırmanın peşindeyiz. Biz Türkiye’nin meselelerini tek tek çözme gayreti içindeyiz. Son bir ay içinde, Konya’da onlarca eserin açılışını yaptık, Ankara’da Konya hızlı tren hattının test sürüşünü gerçekleştirdik.

Muş’ta bir kalemde 106 eserin açılışını yaptık. Bitlis’te 72 eserin açılışını yaptık. Erzurum’da kış olimpiyatları için eserlerimizi açtık. Kars’a geçtik 43 açılış yaptık. Dün Muğla’daydım 33 eser kazandırdık.

Akşam saatlerinde de malum Seyrantepe’nin açılışını yaptım. Biz bütün bunları yaparken muhalefet ne yapıyor? Bol bol laf üretiyor. Onlar laf biz eser üretiyoruz.

Bizi manşetler getirmedi. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz dedik.

Şimdi ufaktan ufağa o bedel ödeniyor. Biliyorsunuz, ana muhalefet paritisinin kurultayında, bazı gazeteciler ayakkabılarını çık

Bu gazeteciler alkışla kalmadılar. Sonra da genel başkanları gibi iftirayla hakaretle küfürlerle partizanlıklarını gösterdiler. İşte geçen hafta da ödüllerini aldılar. Başbakan’a, bakanlara hakaret eden, bunu da köşesinde yazacak kadar ileri giden, aynı zamanda basın konseyi’nin de başında olan şahıs ana muhalefet partisinden rozetini aldı.

Kimmiş Candaş medya, kimmiş yandaş medya dökülmeye başladılar. Lime lime dökülüyorlar. Hayırlı olsun. Bunların hepsi bizim için çok güzel şeyler. İstanbul il başkanlığına da bir atama yaptılar. O şahıs, 2001-2004 yılları arasında TMSF’de görev almış. TBMM yolsuzlukları araştırma komisyonu bu şahısla ilgili yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle yargılanması için rapor hazırlamış. Raporun altında kimin imzası var biliyor musunuz? O dönem CHP milletvekili olan Kemal Kılıçdaroğlu. Dün yolsuzluk yaptı yargılansın diyorsun, bugün partisinin en önemli ili olan İstanbul’un il başkanlığına getiriyorsun.

Başörtüsü dedi akşam çark etti, genel af dedi U dönüşü yaptı. Mersin’de analar ağlasın diyen arkadaşı için gereğini yapsın dedi. Havuzlu villa deyip bize saldırdı. Bir de baktık ki beyefendinin havuzlu villası ortaya çıktı. Çarşaf liste dedi blok liste uyguladı. Suçludur yargılansın dedi getirdi il başkanı yaptı. Halk oylamasında herkesi hayır demeye çağırdı, kendisi bile oy kullanamadı.

En son yaptığını gördünüz değil mi? RTÜK kanunun 25. maddesinden dolayı hızını alamıyor bize hakaret edemiyor. 25. maddenin CHP’nin koalisyonu zamanında yasaya konduğunu bilmiyor. CHP’nin genel başkanı tüm o üfürmelere rağmen tutarlılık görüntüsü vermiyor. Biz her zaman söylüyoruz, Türkiye’de muhalefet boşluğu var. Onun için yalan üretiyor, iftira üretiyor. Biz her zamanki gibi takdiri yüce milletimize bırakıyoruz.

Benim milletim Haziran geldiğinde sandık kurulduğunda kendisine hizmet edenle iftira üreteni en iyi şekilde ayırt edecektir.

İstanbul bizim göz bebeğimiz. İstanbul bizim aşkımız, sevdamız. İstanbul Türkiye’nin özeti. Biz İstanbul’da edindiğimiz tecrübeyle 81 vilayetin hizmetkarı olduk.

Kars’ta o heykelle ilgili sözleri bir toplu açılış töreninde ifade ettim. Kars’ta 43 eserin açılışını yaptık. O eserleri içinde, Tigran Honest Ermeni Kilisesi vardı ve yine aynı yerde 8 cami, 8 kilise bulunuyor. Biz bu hükümet onların tamamını restore ediyoruz. bunları biz zenginliğimiz olarak görüyoruz. Bize bu eleştirileri gönderenler, hatta daha ileri gidip hakaret edenler, bir kere gidip bu Kars’taki ucube diye nitelendirdiğim o eseri görmüş değiller ve görmeden konuşuyorlar.

Duyduklarıyla konuşuyorlar. Şu andaki belediye başkanından önceki belediye başkanını, partimden biz belediye başkanı yapmadık. Çünkü orada öyle bir eserin yapılmasını istemedik. 1.2 trilyon. Arkadaş öncelikler denilen bir şey vardır yatırımda. Kars’ın bunlardan önce alt yapıya üst yapıya ihtiyacı var. Kaldı ki özellikle Hasan El Harekani hazretlerinin meftun olduğu yerdeki cami türbesi, etraftaki tüm camiler, kütüphaneler, orası savaş görmüş bir yer. Bunların hepsini yok farz ediyorsun. En tepe noktaya bu eserin yapımına müsaade ediyorsun.



Hani dünyayı tanıyordunuz. Bunu ben söylemiyorum. Tüm dünyadaki alkol standartlarına bakın. Onlar bunu yalanlaıyor. Dürüst olun… Dürüst..

İlk göreve başladığımızda 5 sene once otobüslerden trenlerden erkekleri kadınları ayıracaklar dediler. Hani ne oldu attık mı? Ama bunlara milletim inanmıyor. Onlar gerçekleri biliyor. Biz modern düzenlemeleri yapıyoruz. Ne düzenlemeyi okurlar ve fırsatçı bir anlayışla hükümeti nasıl yıpratırızın peşindeler.

Hangi tezgahı kurarsa kursunlar benim milletim bu tezgahları çok iyi biliyor. Kimin yasakları savunduğunu yasaklara sığındığını çok iyi biliyor. Biz bu oyunu bozacağız milletim bozacak.

Bir kez daha İstanbul’a kazandırdığımız 36 eser hayırlı olsun. Arkadaşlarımı, yüklenici firmaları tebrik ediyorum. Durmak yok hizmete devam diyerek hepinizi selamlıyorum.



