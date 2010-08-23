Erdoğan'dan Yüce Divan resti

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OR-Gİ'nin temelleri atılacak



Erdoğan, iki şehirde de, ''AK Parti'nin Yüce Divan'a gitmemek için Anayasa değişikliği yaptığı'' yönündeki iddialara değindi.''El vicdan, el insaf. Ben bütün muhalefet liderlerine sesleniyorum" diyen Erdoğan, "Şu paketin içinde Yüce Divana gitmeyi engelleyici, AK Parti ile ilgili bir madde olduğunu gösterin, ben bu görevden çekileceğim.Gösteremezseniz siz çekilmeye hazır mısınız? Çekilemezler. Bunların geçmişlerinde bu durumları gördük. Çünkü dürüst değiller'' şeklinde konuştu.Bu arada, karayoluyla geçtiği Giresun'da da aynı açıklamayı yapan Erdoğan, burada vatandaşlara bir de müjde verdi.Başbakan, Ordu ile Giresun illerinin ortaklaşa kullanacağı OR-Gİ Havaalanı ile ilgili proje çalışmalarının son safhada olduğunu ve 2011 bütçesine havaalanı yapımı için ödenek konulacağını belirterek, en geç 2011 yılının Mart ayı sonuna kadar bu havaalanının temellerinin atılacağını söyledi