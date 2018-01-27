Erdoğan'dan YPG'ye: Dinsiz, kitapsız, Allahsız terör örgütü!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. YPG için "dinsiz, kitapsız, Allahsız terör örgütü" nitelemesini kullanan Erdoğan, "Kusura bakmasınlar. Elimiz böğrümüzde oturup bekleyecek hâlimiz yok. 8 gün içinde 394 teröristi etkisiz hale getirdik" diye konuştu.

Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte Kasımpaşa Tüneli'nin açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada "En güzel şiirler bu şehir için yazıldı'' diyen Erdoğan, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın "Üstüme varma İstanbul" şiirinden alıntılar yaptı, ''Beni sarhoş etme ne olur İstanbul'' ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Açılışını yaptığımız, semtimin en hassas noktası diyebileceğim Kasımpaşa Tüneli'nin ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İstanbul'a kazandırdıkları bu hizmet için Başbakan Binali Yıldırım'a, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'a, eski büyükşehir belediye başkanımız Kadir Topbaş'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a ve yüklenici firma yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum.

"Kaderimin Kasımpaşa ve İstanbul'da yazılmış olmasından çok bahtiyarım. Belediye başkanı olarak bizi seçtiğiniz günden itibaren milletimize hizmet ettik. 15 yılda 3.5 kat büyümüş, zenginleşmiş bir Türkiye manzarasıyla karşılaşıyoruz.

"Ülkemizin katettiği mesafe birilerini fena halde kaygılandırıyor, düşündürüyor. Bunun için de önümüze akılla bağdaşmayacak engeller çıkartıyorlar. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Suriye'de savaşabilecek DEAŞ'lı kalmadı ama bu bahaneyle hala ülkeye silah yığmaya devam ediliyor.

"Suriye'deki terör örgütünün patronunun Kandil olduğunu dünyanın tamamı gördüğü halde bunu sadece bir müttefikimiz kabul etmiyor. Unutmayın güneş balçıkla sıvanmayacağı gibi, bu hakikatler de inkarla ortadan kalkmaz.

"Türkiye kendi güvenliği için üzerine düşünleri yaparken bunu elbette müttefikleriyle hayata geçirmek ister. Batı'da şu anda terör örgütleri camilerimizi yakıp yıkıyor, Almanya'daki son gelişmeler... Almanya daha neyi bekliyor? Belçika'da aynı şeyler yapılıyor. Bunları dillendirdiğimiz zaman da rahatsız oluyorlar. Burada herhangi bir kiliseye karşı böyle bir şey yapılsa, benim polisim de izlese acabadünya buna ne der?

"Kusura bakmasınlar. Elimiz böğrümüzde oturup bekleyecek halimiz yok. 8 gün içinde 394 teröristi etkisiz hale getirdik.