Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Hainlere ve hasımlara aldanmayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'çözüm süreci'ni kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, "Türkiye, özellikle çözüm sürecinde, hiçbir tehdide, hiçbir şantaja boyun eğmeyecek, bunun yanında şımarıklığa da asla müsaade etmeyecektir" dedi.

Erdoğan yen, yıl mesajında, "Kimi zaman içimizdeki hainler, kimi zaman yurt dışındaki hasımlar, büyük bir Türkiye'nin inşa ediliyor olmasından, bölgesinde ve dünyada öncü bir Türkiye'nin yükseliyor olmasından rahatsızlıklarını dile getireceklerdir. Biz, bu hainlere aldanmayacağız; bu hainlerin ipini elinde tutan karanlık odaklara asla boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yıl mesajı yayınladı. Erdoğan'ın yeni yıl mesajına şu konular öne çıktı:

"Yıl içinde yaşanan sıkıntıları, acı hadiseleri, elim kazaları, millet olmanın verdiği güçle ve dirayetle, hep birlikte aştık. Bir olarak, beraber olarak, 77 milyon hep birlikte kardeş olarak; karşımıza çıkan badireler karşısında kenetlendik, kucaklaştık, kardeşlik hukuku içinde sorunlarımıza çözümler ürettik. Allah'a hamdolsun, 2014 yılı, sorunlarımızın çözümü yolunda önemli mesafeler kat ettiğimiz bir yıl oldu. En önemlisi de 2014 yılı, demokrasi tarihimizde çok sevindirici bir dönüm noktası olarak da kayıtlara geçti.

Cumhuriyet tarihimizde ilk kez, 10 Ağustos tarihinde, sizler, yani aziz milletimiz sandık başına gittiniz ve hür iradenizle, Cumhurbaşkanını sandıkta belirlediniz. Ülkemizde, geçmişte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vuku bulan ve krize dönüşen tartışmaların hiçbiri bu süreçte yaşanmadı; son derece şeffaf bir şekilde, sandıkta Cumhurbaşkanı belirlendi.

Cumhurbaşkanı'nın da halk tarafından tayin edilmesiyle, ülkemizde demokrasi ve milli irade çok daha güçlü hale geldi.

İnşallah, daha güçlü bir demokrasiyle, daha güçlü bir milli iradeyle, artık mevcut sorunlarımızı çok daha kararlı şekilde çözecek, istikbalin daha da aydınlık olmasını temin edeceğiz"

‘Tüm algı operasyonları sonuçsuz kaldı’

"Ülke olarak, enerjimizi sonu gelmeyen tartışmalarda, gereksiz münakaşalarda israf etmeyecek; bundan sonra tüm gücümüzü ülkemizin kalkınmasına, milletimizin refahına seferber edeceğiz. Aynı zamanda 10 Ağustos seçimleri, 2013 yılı sonunda milli iradeye ve demokrasiye yönelik darbe girişimine de en güzel, en esaslı cevabı teşkil etti. Türkiye'de hükümetlerin artık sandık dışında yollarla, milletin iradesinin dışında yöntemlerle görevden uzaklaştırılamayacağını; komploların, kumpasların, tuzakların, ahlak dışı darbe girişimlerinin milletin iradesi karşısında eriyip gideceğini herkes görmüş oldu. 2014 yılında, küresel ekonomideki tüm dalgalanmalara rağmen, ekonomimiz sağlam bir zemin üzerinde ilerlemeyi sürdürdü. Ekonomimize yönelik olarak içerden ve dışardan yapılan tüm algı operasyonları sonuçsuz kaldı; pozitif yöndeki büyümemiz muhafaza edildi"

‘Üzerimize düşen neyse,

hakkıyla yerine getiriyoruz’

"2014, yakın coğrafyamızda, özellikle de komşularımız Suriye ve Irak'ta acıların zirveye çıktığı bir yıl oldu. Dünyanın bütün umursamazlığına, ilgisizliğine rağmen, Suriye ve Irak'ta barışın egemen olması için elimizden geleni yaptık, yapıyoruz.

Bu ülkelerden bize sığınan bütün kardeşlerimize de kapılarımızı açıyor, insani, vicdani, üzerimize düşen neyse, hakkıyla yerine getiriyoruz. 2014 yılı, yapılan provokasyonlara, girişilen sabotaj girişimlerine rağmen, Çözüm Süreci'nin, yani, Milli Birlik ve Kardeşlik Projemizin de hedeflediğimiz doğrultuda kararlılıkla ilerlediği bir yıl oldu. Türkiye'nin bu en büyük kardeşlik projesini bozmak, bulandırmak, bu süreci yeniden kan ve çatışmaya tahvil etmek isteyenler tekrar hayal kırıklığı yaşadılar. Şunu burada ifade etmek isterim ki, Türkiye, özellikle Çözüm Süreci'nde, hiç bir tehdide, hiç bir şantaja boyun eğmeyecek, bunun yanında şımarıklığa da asla müsaade etmeyecektir. Sokak eylemlerinden, çatışmalardan, kandan ve gözyaşından medet umarak ayakta kalmaya çalışan ya da siyaset üretme gayretinde olanlar, demokrasi ve hukuk içinde gereken cevabı mutlaka alacaktır. Çözüm Süreci, Türkiye'nin en büyük sosyal projesi, en büyük kardeşlik projesidir. Ülkemizi ve milletimizi bu büyük barış projesiyle kucaklaştırmak için, sabırla, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz"

‘Güç sahibi bir ülke

olarak geleceğe ilerleyeceğiz’

"Şurada artık, 2023 yılına, yani Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıldönümüne sadece 8 yıl kaldı. 2023 yaklaşırken, bir yandan heyecanımız artıyor, ama bir yandan da umudumuz, gayretimiz, mücadelemiz güç kazanıyor. Bu aziz millet, birlik içinde olduğu müddetçe, önüne koyduğu her hedefe mutlaka ve mutlaka ulaşacaktır. Tarihimiz, bunun güzel örnekleriyle doludur.

Elbette, bizi, ülke olarak, millet olarak, bu kutlu yoldan ayırmak, bu güzel hedeflerden uzaklaştırmak için mücadele edenler de olacaktır.

Kimi zaman içimizdeki hainler, kimi zaman yurt dışındaki hasımlar, büyük bir Türkiye'nin inşa ediliyor olmasından, bölgesinde ve dünyada öncü bir Türkiye'nin yükseliyor olmasından rahatsızlıklarını dile getireceklerdir. Biz, bu hainlere aldanmayacağız; bu hainlerin ipini elinde tutan karanlık odaklara asla boyun eğmeyeceğiz. Tarihimiz boyunca, nasıl yılmadan, yıkılmadan, kararlı bir yürüyüş gerçekleştirdiysek, bundan sonra da, güçlü, itibarlı, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, etki sahibi, güç sahibi bir ülke olarak geleceğe ilerleyeceğiz"

‘Hiçbir karanlık elin

dokunmasına göz yummayacağız’

"Umudumuzun, heyecanımızın, millet mefkûremizin ve kardeşliğimizin hiç kimse, hiç bir güç tarafından zedelenmesine izin vermeyeceğiz. Ekonomimize, demokrasimize, aktif ve barışçı dış politikamıza, içerde huzurumuza, refahımıza, hiç bir karanlık elin dokunmasına göz yummayacağız. Bu düşüncelerle, 2015 yılının, bir kez daha hayırlara vesile olmasını; inşallah, 2014'ten çok daha huzurlu, bereketli, umut dolu olmasını niyaz ediyorum. 2014 yılında kaybettiğimiz aziz vatandaşlarımızın tümüne Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Soma'da yitirdiğimiz kardeşlerimize, Ermenek'te yitirdiğimiz kardeşlerimize özellikle rahmet niyaz ediyor, yakınlarına bir kez daha sabır diliyorum. 2014 yılının en acı kayıplarından biri, kuşkusuz, Kurban Bayramı'nda alçakça saldırılar neticesinde yitirdiğimiz genç kardeşlerimizdi. Başta Yasin Börü olmak üzere, bu genç kardeşlerimizi de bugün bir kez daha rahmetle yadediyorum.

Elbette, bugün, tarihimizdeki elim bir hadiseyi de milletçe hatırlamak durumundayız. 100 yıl önce, tam da bugünlerde, Allahu Ekber dağlarında on binlerce askerimizi vatan savunmasında şehit vermiştik. Şehadetlerinin 100'üncü yıldönümünde Sarıkamış şehitlerimizi de rahmetle anıyor, tüm şehit ve gazilerimizden Allah razı olsun, mekânları inşallah Cennet olsun diyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle, huzurlu, barış, sıhhat ve afiyet içinde bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum."