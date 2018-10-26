Erdoğan'dan yeni Münbiç açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olası Münbiç harekâtına değinerek, "Şimdi de Münbiç'in etrafında hendekler kazıyorlarmış. Doğru, kendi mezarlarını hazırlıyorlar. Anlaşılan bize fazla iş bırakmayacaklar" dedi.



Erdoğan, "Afrin'i özgürleştirdiğimiz gibi Münbiç'i, Aynel Arab'ı Telabyad'ı Suriye'nin kuzeyindeki diğer toprakları da bölücü örgütün zulmünden kurtaracağız" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu'nda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi İkinci Dönem Sözleşmeli Astsubay Mezuniyet Töreni'nde konuştu.



Erdoğan, "Bin yıldır bu toprakları İstiklal Marşımızın kıtalarına ilham veren bu ruhla bu inançla bu adanmışlık duygusuyla korumayı başardık, inşallah ebediyete kadar da bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bağımsızlığımızdan, onurumuzdan, milli bekamızdan taviz vermeyecek, bu coğrafyada özgürce yaşamayı sürdüreceğiz. Adı, sanı, cüssesi ne olursa olsun hiç kimsenin vatanımıza göz dikmesine asla izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Şimdi de Mübiç'in etrafında hendekler kazıyorlarmış. Doğru, kendi mezarlarını hazırlıyorlar. Anlaşılan bize fazla iş bırakmayacaklar



- Bin yıldır bu toprakları İstiklal Marşımızın kıtalarına ilham veren bu ruhla bu inançla bu adanmışlık duygusuyla korumayı başardık, inşallah ebediyete kadar da bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bağımsızlığımızdan, onurumuzdan, milli bekamızdan taviz vermeyecek, bu coğrafyada özgürce yaşamayı sürdüreceğiz. Adı, sanı, cüssesi ne olursa olsun hiç kimsenin vatanımıza göz dikmesine asla izin vermeyeceğiz.



- Biz 'ya istiklal ya ölüm' parolasıyla cepheye koşan milli mücadele kahramanlarının cesaretiyle bugünleri gördük. En son 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla iradesini korumak için tanklara meydan okuyan Anadolu insanının yiğitliği sayesinde hala özgürce yaşayabiliyoruz.

- Güvenlik güçlerimiz tam bir koordinasyon içinde görevlerini yaptığı sürece kim tarafından himaye edilirse edilsin bize zarar verebilecek hiçbir terör örgütü yoktur. Milletimiz basiret ve feraset sahibi oldukça hiçbir tezgah, hiçbir kışkırtma bizi birbirimize düşüremez.