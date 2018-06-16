Erdoğan'dan yavru köpek vahşetiyle ilgili talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde perşembe gecesi bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan ve İstanbul’da götürüldüğü veterinerde kurtarılamayarak ölen yavru köpekle ilgili açıklamada bulundu.

Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayvanları korumak sadece görev değil inancımızın, insanlığımızın da gereğidir. Hayvanlar bir mal değil candır, bizlere Hüda’nın bir emanetidir” ifadelerini kullanan Erdoğan, ''Hepimizi hüzne boğan hadisenin aydınlatılması için talimat verdim. Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren hükümet tasarısını yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız" dedi.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapmak üzere hazırlanan yasa tasarısı Ocak ayı sonunda parlamentoya gelmesine rağmen, gündeme alınmamıştı. Söz konusu tasarıda en önemli değişiklik hayvanlara karşı gerçekleşen zarar verici eylemlerin “kabahat” değil, “suç” olarak tanımlanması.

Tasarıya göre, hayvanlara karşı işlenen suçlarda para cezaları arttırılıyor ve tasarıda şu maddeler yer alıyor:

- Sahipli veya sahipsiz hayvana acımasız ve zalimce muamelede bulunan veya eziyet eden ya da bu hayvanı haklı bir neden olmaksızın öldüren kişi dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacak.

- Nesli tükenme tehlikesi altında hayvanı öldüren kişi 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne adli para cezasıyla cezalandırılacak.

- Birden fazla hayvana karşı işlenen suçlarda ceza yarı oranda arttırılıyor.

- Hayvan dövüştürenler 2 aydan 2 yıla hapis ve para cezası çarptırılacak.

- Suç sahipli hayvana karşı işlenirse, soruşturma hayvanın sahibinin şikayetine bağlı olacak.

- Sahipsiz hayvana karşı suçlarda, Bakanlığın savcılığa başvuru yapması gerekiyor ve başvuru muhakeme şartı niteliği taşıyor.