Erdoğan'dan 'yastıkaltı' çağrısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 2017 yılı ilk çeyreğinde yüzde 5’lik büyüdüğünü söyledi. Türkiye’nin dünyada ekonomik büyüklük ve milli gelirde gerçekte çok daha üst sıralarda olduğunu anlatan Erdoğan, “Asıl olmamız gereken sıralara da geleceğiz. Onun için kayıtdışı, yastıkaltı bunların hepsini piyasaya sokmanın milli bir davranış olarak gayreti içerisinde olmalıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Kurulu’na katılarak, 2016 yılının ihracat şampiyonlarına ödüllerini verdi.

Milliyet'te yer alan habere göre, genel kurulda ihracatçılara hitap eden Erdoğan, ihracatçılar sayesinde yılın ilk 5 ayında ihracatta yüzde 8.9’luk artış kaydedildiğini anlattı. Birinci çeyrekteki yüzde 5’lik büyümenin yüzde 2’sinin dış ticaret kaynaklı olduğunu hatırlatan Erdoğan, yaklaşık 5 çeyrektir büyümeye negatif katkı yapan dış ticaretin bundan sonra yeniden büyümenin lokomotifi haline gelmiş olmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

‘Daha yukarıdayız’

Yurtdışında yaptıkları gözlemlerle Türkiye’nin imkanlarını, potansiyelini karşılaştırdıklarında ekonomide Türkiye’nin bulunduğu yerin hak edilen yer olmadığını gördüklerini vurgulayan Erdoğan, “Bugün Türkiye ekonomik büyüklük bakımından dünyanın 17’nci, satın alma gücü bakımından ise 13’üncü büyük ekonomisidir. Açık konuşmak gerekirse bizim üstümüzde olan ülkelere baktığımızda, her iki kategoride de en az birkaç basamak daha yukarıda olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı şekilde kişi başına düşen milli gelir bakımından bulunulan 64’üncü sıranın da hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını belirterek, “En basitinden AB ülkeleri, ülkemin bulunduğu konumla onların aynı yerde olması mümkün değil. Oraları tanıyan, gören, bilen birisi olarak konuşuyorum. Öyle lafta ‘kişi başına düşen milli gelir budur’ demekle, kişi başına düşen milli gelir o değil. Dolaştığınız zaman ülkeyi görürsünüz, hayat standardını görürsünüz. Bütün bunlara rağmen daha sistemli çalışarak, kayıtlarımızı daha ciddi tutarak, daha çok üretip ihraç ederek yakında asıl olmamız gereken sıralara da geleceğiz. Onun için kayıtdışı, yastık altı bunların hepsini özellikle hayata ve piyasaya sokmanın milli bir davranış olarak, yerli bir davranış olarak gayreti içerisinde olmalıyız” diye konuştu.

‘Hızlı toparlanma var’

Erdoğan, işsizlikte yeniden tek haneli rakamların görüleceğinden emin olduğunu belirterek, diğer tüm göstergelerin de hızlı bir toparlanmaya işaret ettiğini dile getirdi. Erdoğan, “Tabii en önemlisi de tüm bu gelişmelerin içeride ve dışarıda birilerinin ısrarla ülkemiz aleyhinde hava oluşturmaya çalıştıkları bir dönemde gerçekleşiyor olmasıdır. Kredi derecelendirme kuruluşları başta olmak üzere, bakınız onlar ne dediler ama Türkiye’de büyüme nasıl çıktı. Bunların nasıl ideolojik yaklaştıkları, nasıl Türkiye’ye yönelik bir kumpas gayreti içinde oldukları ortada. Onlar bunu ilan ederken bizler farklı şeyler söylüyorduk. Diyorduk ki ‘bunların hepsi ideolojiktir. Türkiye’nin gerçek durumu bu değildir’ ve ortaya çıktı... Türkiye’nin gerçek potansiyelini, gerçek kapasitesini en iyi bizler ve sizler biliyorsunuz”

diye konuştu. Erdoğan, 16 Nisan referandumuyla birlikte siyasi istikrarın pekiştirilmesinin de bu toparlanmada önemli rolü olduğunu ifade etti.

İhracatçılar ödüllerini aldı



2016’da en fazla ihracat yapan firmalar ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli ile Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’dan aldı. Ford Otomotiv adına ihracat şampiyonu ödülünü Ford Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç aldı. İhracatta 2. olan Tofaş, 5. olan Tüpraş ve 8. olan Arçelik’in ödüllerini Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç aldı. 3. olan OYAK-Renault’un ödülünü Genel Müdürü Tunç Başeğmez, 4. olan Kibar Dış Ticaret’in ödülünü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kibar, 6. olan Vestel’in ödülünü Zorlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu aldı. İhracatta 7. olan Toyota’nın ödülünü CEO Hiroshi Kato, 9. olan Bosch’un ödülünü Dış İlişkiler Direktörü Yasin Akdere, 10. TGS Dış Ticaret’in ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tanrıverdi aldı. En iyi atılım yapan firma özel ödülünü Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı aldı.

‘Temennimiz bayrama kadar çözülmesi’



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap ülkeleri krizine ilişkin, “Temennimiz meselenin bayrama kadar çözülmüş olması. Tabii bizim Katarlı dostlarımıza yapılan haksızlığa karşı çıkmamız başka bir şeydir, bölgedeki diğer dostlarımızla ilişkilerimiz başka bir şeydir. Bunlar kesinlikle birbirinin alternatifi veya zıddı olan hususlar değildir” dedi. Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yoğun bir çalışma içinde olduklarını, krizin çözümü için konuyla doğrudan veya dolaylı ilgili olduğunu düşündükleri herkesle görüşmeye devam ettiklerini belirterek, “Türkiye’ye yatırım yapmış, yapacak dostlarımız ve Karadeniz’e Ege’ye tatil için gelecek kardeşlerimiz müsterih olsun” dedi.

Katar’a 71 uçakla 5 bin ton gıda gitti



Genel kurulda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar krizinin boyutlarını önceden sezdiğini anlatarak, Katar’a kısa sürede tüm yardımların yapıldığını söyledi. Zeybekci, “Şu ana kadar 71 uçak ile yaklaşık olarak 5 bin ton gıda maddesi Katar’a ulaştırıldı. Katarlı kardeşlerimizin temel ihtiyaçlarını giderdik. Bu hafta sonu gemi sevkiyatımız da başlıyor. Tırlarımız yolda. Her kim ki muhtaç veya mağdurdur, yüzünü bize çevirmiştir, bu aziz millet sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiçbir şeye bakmadan orada olur” açıklamasında bulundu.

‘Tatlı bir geçiş’



Hükümetin de ekonomiyi destekleyici çok önemli tedbirler aldığını ve almaya devam ettiğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

“Kredi Garanti Fonu’nun kuruluşunun piyasanın kredi işlemlerini rahatlattığını görüyoruz. Faiz konusunda müdahalemizi de yapmaya devam edeceğiz. ‘Sayın Cumhurbaşkanı müdahaleden bahsetti, serbest piyasa.’ Biz öyle bir müdahale yaparız ki buna ‘tatlı bir geçiş’ denir ve o tatlı geçişle de biz yatırımlarımızın önünü açmış oluruz. Eğer yatırımcıya kredide destek vermezsek, yüksek faizlerle yatırımcıyı köşeye sıkıştıracak olursak, bu ülkede yatırım durduğunda üretim de durur ve netice almak zorlaşır. Biz netice almaya kararlıyız ve bu işi başaracağız.”



2023 hedeflerinin çok önemli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



“İhracatta 500 milyar dolar hedefi bu ülke için kesinlikle erişilebilir, ulaşılabilir bir rakamdır. Küresel milli gelir sıralamasında nominal rakamlarla yüzde 1.14 ve satın alma gücü bakımından 1.66’lık oranlara sahip olmamıza rağmen ihracattaki payımızın yüzde 0.96’da kalması, daha gidecek çok yolumuzun olduğunu göstermektedir. Doğrudan küresel yatırımlardaki payımız da ihracatımıza yakın bir oranda yüzde 0.94 düzeyinde bulunuyor. Demek ki bu konunun üzerinde de çok daha çalışmamız gerekiyor. Yaşadığımız onca badireye rağmen 14 yılda 3 kattan fazla büyüttüğümüz ülkemizi yeniden aynı şekilde 3 kat daha büyütmek bizlerin elindedir. Bunu gerçekleştirecek kadrolar burada. Bu başarıyı da hep birlikte yakalayacağız.”

10 talep

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracata destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “Ben de yeşil pasaportumu aldım” dedi. Büyükekşi, “Ancak, beklentilerimiz henüz bitmedi. Eğer biterse, yerimizde saydığımız anlamına gelir” diyerek, ihracatta 10 beklentiyi şöyle sıraladı:

1- Gümrüklerde mesai dışındaki işlemler için ek bedel alınmasın.

2- KDV yükü finansman sorununun çözüme kavuşsun.

3- Gümrük Birliği Anlaşması güncellensin.

4- AB ile ilişkilerin güçlendirilmeli.

5- Üretim Reform Paketi bir an önce yasalaşmalı.

6- Faiz oranları tek haneli seviyelere çekilmeli.

7- Yatırım ortamının iyileştiren düzenlemeler uygulanmalı

8- Kalifiye personel yetiştirilmesine önem verilmeli.

9- Sanayi 4.0 için hızlı adımlar atılmalı

10- Esnek çalışma ve kıdem fonu hayata geçmeli.