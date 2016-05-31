Erdoğan'dan 'yargı'yla seyahat açıklaması: Bunlara alışacaklar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisiyle birlikte önce Rize'de çay toplayan, ardından Kırşehir'de açılışa katılan yüksek yargı başkanlarının eleştirilmesine ilişkin olarak, "Ben yargının da, yürütmenin de, yasamanın da Cumhurbaşkanıyım" dedi. Erdoğan, muhalefetten gelen tepkilere, "Bunlar daha alışmadılar buna ama daha çok alışacaklar" karşılığını verdi.

Üç gün sürecek Afrika ziyareti öncesi Adnan Menderes Havalimanı'nda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Arkadaşlar, öncelikle ben şu anda bir siyasi partinin genel başkanı değilim. Halkının yüzde 52 oyunu alarak seçilmiş bir Cumhurbaşkanıyım. Yargı organının da cumhurbaşkanıyım, yürütmenin de cumhurbaşkanıyım, yasama organının da cumhurbaşkanıyım. Böyle bir yaklaşımın içine giren muhalefet siyaseti öğrenememiş, önce siyaseti öğrenmeleri lazım. Tayyip Erdoğan selam verse, niye selam verdi diye hasabını soracaklar. Tayyip Erdoğan’a birisi selam verse niye selam verdin diye soracaklar. Bunlar boşuna yoruluyorlar. Biz, yargının başkanlarıyla temsil noktasında olanlarıyla bu tür seyahatleri rahatlıkla yaparız, yasal, ahlaki olarak hiçbir yanlış yoktur. Bunlara alışamadılar bugüne kadar ama alışacaklar. Daha çok böyle devletin milletle kaynaştığı şeyleri görecekler. Biz yargının en üst temsilcileriyle orada halkımızla beraber çay topladık. Güzel de bir Rize seyahati oldu. Balıkesir’de böyle bir seyahati Yargıtay başkanının daveti üzerine yaptık. Herhalde Rize’ye gittik diye rahatsız olmuş olabilirler."