Erdoğan'dan yabancı öğrencilere: Sizler ülkenize gittiğinizde bizim misyon şeflerimiz olacaksınız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Öğrenci Buluşmaları Finali'nde yapıtğı konuşmada yabancı öğrencilere, "Sizler ülkenize gittiğinizde bizim misyon şeflerimiz olacaksınız" dedi.

Türkiye'deki misafir öğrencilere çalışma izni verileceğini duyuran Erdoğan, öğrencilerin bazı belgelere de artık rahatlıkla ulaşabileceği bilgisini verdi.

Avrupa'ya tepki gösteren Erdoğan, "Onlar Romanları dışladı, ben onların içinde çıktım. Cumhurbaşkanı oldum" ifadesini kullandı.

Fransa'yla yaşanan krize ilişkin olarak, "Ya biz siz ne yaptık" tepkisini gösteren Cumhurbaşkanı, "Büyümemizden çekiniyorsanız isteseniz de istemeseniz de büyüyeceğiz" dedi.

Yabancıların ülkelerine döndüğünde Türkiye'nin misyon şefleri olacağını söyleyen Erdoğan öğrencilere, "Ana dilinize, öz kültürünüze sahip çıkın" diyerek BM'ye de müslüman ülke tepkisi gösterdi. Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyi'nde bir tane Müslüman ülke yok" diye konuştu.

Erdoğan, Uluslararası Öğrenci Buluşmasında konuştu.

"Hedef 350 bin"

Ülkemizde Türkiye Bursları adıyla kurumsallaştırdığımız program vasıtasıyla ülkemize gelen ve kendi hesabına okuyan 115 bin misafir öğrencimiz bulunuyor. Dünyanın neredeyse her ülkesinden öğrenciye sahibiz. Hedefimiz ülkemizdeki misafir öğrenci sayısını 350 bine çıkarmaktır. Böylece dünyada en çok misafir öğrenci barındıran ilk 5 ülke arasına gireceğiz, hedefimiz budur.

"Çökerteceğiz"

Misafir öğrencilerimizi kabulden, eğitime ve mezuniyet sonrasına kadar her aşamada, İslam'ın ve Türkiye'nin düşmanı bu terör örgütünün (FETÖ) istismarından kurtaracak tedbirleri aldık, alıyoruz.

Arnavutluk da maalesef işte o FETÖ terör örgütünün adeta istilası altında. Tabi görüşmelerimiz oluyor. Er veya geç orada da onların o müstevli hareketini çökerteceğiz. Her geçen gün orada mesafe alıyoruz ve Maarif Vakfımız Arnavutluk'ta okulları teslim alma sürecini devam ettiriyor.