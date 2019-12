-ERDOĞAN'DAN VİZELERİ KALDIRMA ÇAĞRISI MOSKOVA (A.A) - 15.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile vizeleri karşılıklı kaldırmak istediklerini ve bunun önünde de bazı küçük engellerin kaldığını söyledi. Erdoğan, bugün başlayan 3 günlük Rusya ziyareti öncesinde Rus İtar-Tass ajansına verdiği özel röportajda, Türkiye ile Rusya arasında vize uygulamasının kaldırılması önünde bazı küçük sorunların kaldığını belirterek, "Vatandaşlarımız için her türlü vize kısıtlamalarını kaldırmak istiyoruz" dedi. Türkiye ve Rusya'nın vizelerin kaldırılması görüşmelerini hızlandırması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, son engellerin kaldırılmasıyla Rusların Türkiye'ye ve Türklerin de Rusya'ya girmesinin kolaylaşacağını söyledi. Rusya'nın Almanya'dan sonra Türkiye'ye en fazla turist gönderen ikinci ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, Rus vatandaşlarını Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ve turizm alanındaki işbirliğini daha da geliştirmek istediklerini kaydetti. Türkiye ve Rusya arasında son derece samimi ve sıcak ilişkilerin bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün giderek geliştiğini ifade etti. Moskova'daki temaslarının gündemini enerji alanındaki işbirliği konularının oluşturacağını ifade eden Erdoğan, Moskova'daki ziyareti sırasında ticari ve ekonomik ilişkileri de değerlendireceklerini söyledi. Erdoğan, iki ülke arasındaki diyaloğun da her geçen gün arttığına işaret ederek, bu diyaloğun Rus ve Türk halkı arasındaki diyaloğu da olumlu şekilde etkilediğine dikkat çekti.