Erdoğan'dan VIP fırçası

T24 - Yıllardır kimlerin kullanabileceğini düzenleyen genelgelere rağmen kural dışı binlerce kişinin bir şekilde geçtiği VIP salonları için bu kez bizzat Başbakan Tayyip Erdoğan devreye girdi.



Erdoğan VIP salonları ile ilgili vali ve emniyet müdürlerine talimat vererek, bundan böyle genelgelerin dışında bir kişinin geçmesi, bunları kendisinin görmesi veya bir şikâyetin kendisine ulaşması halinde sorumlular hakkında gereken işlemi bizzat yapacağı uyarısında bulundu. Hürriyet gazetesinden Metehan Demir'in haberine göre, Başbakan, ayrıca kişisel olarak bu işi takip edeceğini de söyledi. Başbakanlık kaynaklarınca da doğrulanan bilgiye göre, Erdoğan’ın bu kararlılığı geçen hafta İstanbul gezisinde ortaya çıktı. Ankara’dan İstanbul’a gelen Başbakan Erdoğan’ın, Atatürk Havalimanı’na gelişinde VIP’teki kalabalık dikkatini çekti. Bir iddiaya göre, Erdoğan o sırada VIP salonunu kullanamayacağını bildiği bazı kişileri de orada gördü. Ardından da yakın çevresine, derhal İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü’nün çağrılması direktifini verdi. Başbakan yaptığı görüşmede, genelgelere harfiyen uyulması, istismar edilmemesi, takibi ve kullanımında ısrarcı olanlara karşı da geri adım atılmamasını istedi. Ayrıca, “Araya kim girerse girsin almayacaksınız. Sorun çıkarsa da bana söyleyeceksiniz” talimatını vererek, tüm Türkiye’de bu geçişlerin yasaya ve yönetmeliklere uygun yapılmasını şart koştu.





Kullanım kontrolden çıktı



Son dönemde, VIP’in kural dışı kullanımı ile ilgili şikâyetler giderek artmıştı. Başbakan’ın bu çıkışının ardından, yılda 200 binden fazla kişinin geçtiği, VIP salonlarından geçmeyi âdet haline getiren bazı liste dışı isimlerin artık içeri alınmadığı ifade ediliyor. Emniyet kaynaklarına göre ise Tansu Çiller döneminde çıkarılan bir genelge ile kural dışı geçiş izni yerel mülki amirlere bırakılmıştı, bu da bazı istismarları beraberinde getirmişti. Kimi zaman da, görevli polisler, listeye bakıp geçişe izin vermese de, bazı kişilerce kariyerleri üzerine tehdit ediliyorlar. Ardından hatırlı kişilerce aranınca izin vermek zorunda bırakılıyorlar. VIP geçişlerinde liste çok net olmasına rağmen ayrıca birçok devlet görevlisi de şikâyetlere rağmen yıllardır buraları kullanıyorlar. Uzun süreden beri üzerinde çalışılan VIP salonu kullanım taslağında ise henüz net bir karar alınmış değil. Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in, Kasım 2003’te Atatürk Havalimanı’nın VIP salonunda görüp ‘Simit çalanlar içerde, batık bankacılar VIP’te’ diyerek eleştirdiği Toprakbank’ın eski sahibi Halis Toprak’a rağmen yine onlarca kişi VIP’leri usulsüzce kullanmaya devam etmişti. Son olarak bir işadamı sevgilisini İstanbul Atatürk Havalimanı VIP salonundan geçirmişti. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da, şikâyetler üzerine, görevli 22 polisi değiştirmişti.





