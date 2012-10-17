Erdoğan'dan vekillere 'imzanızın arkasında durun' uyarısı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki anayasa değişikliği oylamasına ilişkin, "Eğer biz, bir yere imza attıysak mezara kadar o imzanın arkasında durmalıyız. Pazara kadar değil" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, yerel seçimlerin öne alınmasını öngören anayasa düzenlemesiyle ilgili şunları söyledi:

''Kendileriyle altına attığımız imzalar sebebiyle mutabık kaldığımız MHP ve AK Parti olarak, burada ben MHP'li arkadaşları suçlayacak değilim. Ama şunu açıkça söylemek durumundayım. Gerek Sayın Bahçeli'nin, gerekse şahsımın ortaya koymuş olduğumuz irademiz mevcut. Altına imzalarımızı attık. Görünen o ki her iki siyasi parti de burada attıkları imzalara sahip çıkmamışlardır. Eğer herkes attığı imzasına sahip çıkmış olsaydı, netice böyle olmayacaktı.

Bu tabii üzücü bir tablodur ve ben bunun fitneye, nifaka, şuna, buna vesile olmasına da vesile olmak istemem. Ama siyaseti biz, böyle anlamıyoruz. Eğer biz, bir yere imza attıysak mezara kadar o imzanın arkasında durmalıyız, pazara kadar değil.''

'Referandum düşünmüyoruz'

Başbakan Erdoğan, konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

• Sayın Cumhurbaşkanımızın kararından sonra oluşan yeni duruma yönelik istişarelerimizi tamamladık ve arkadaşlarım, Anamuhalefet partisi ve MHP'yle görüştükten sonra Parlamento'da bunun adımları atılacaktır. Referandum konusunu düşünmüyoruz.

'Sen bu işlerden anlamazsın'

• Türkiye'nin modern bir ülke olması lazım. Modernlik lafla olmuyor ey Kılıçdaroğlu. Sen bu işlerden anlamazsın.

• Dünyada seçimlerin erkene alınmasına karşı çıkan, bunu engellemek için her şeyi yapan, her türlü yola başvuran tek ana muhalefet partisi sanıyorum CHP'dir.

'Bu nasıl bir anlayıştır'

• Parlamentonun içindeki bir parti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin muhatabı olarak KCK'yı gösterir mi? Bölücü terör örgütünü gösterir mi? Bu nasıl bir anlayıştır. Biz boşuna 'ya Parlamento ya Kandil' demiyoruz. Bu ifadeleri bunlardan kaç kez dinledik, bunun için diyoruz.

• Terör örgütleri cehaletten beslenirler, istismar edecekleri bir ortam isterler. Cehaletin ortadan kalktığı bir ortamda terör örgütü varlık sebebini kaybedeceğini biliyor. Bunun için okula, öğretmene, öğrenciye düşmanlar, bunun için eğitim kurumlarına saldırıyorlar.

• Doğrusu Esed ortada pek gözükmüyor. Onun ülkemizdeki ve dünyadaki temsilciliğini Kılıçdaroğlu yapıyor.