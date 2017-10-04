Erdoğan'dan vatandaşlara "Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırın" çağrısı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında ekonomi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, altın tahvili ve altında dayalı kira sertifikası uygulamasını çok değerli bulduğunu ifade ederek, vatandaşlara yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması çağrısında bulundu.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Altın tahvili ve altında dayalı kira sertifkası uygulamasını çok değerli buluyorum. Yastığın altında veya kolunuzdaki altınlar bize bir şey kazandırmaz. Ekonomimize kazandırılmasına imkan sağlayacağına inanıyorum. Aynı zamanda o altın sahiplerine de değerlendirme noktasına çok şeyler kazandıracağına inanıyorum. Vatandaşlarımızı ülkenin gelişmesine katkı sağlamasına davet ediyorum."

"Faizdeki düşüş istemediğimiz noktada değil"

Faizlerdeki düşüşün halen istenilen noktada olmadığının altını çizen Erdoğan, şu ifadeyi kullandı:

"Faizlerdeki düşüşü başaramazsak birçok musibet bizi beklemektedir. Bunu bir defa halletmemiz lazım. Piyasa faizinin yüzde 20 olduğu ülkede yatırımcı yatırım yapabilir mi? Ondan sonra lanetle de karşı karşıya kalırız. Birçok sefil ailelerle de karşı karşıya kalırız. Faiz lobilerinin yaklaşımları ile adım atamayız. Onlarla adım atarsak sadece onları ihya ederiz. Enflasyonda hala düşüşü sağlayamıyoruz, yüksek faiz sebebiyle. Bu benim iddiam. Yüksek faiz asla enflasyonu aşağı çekmeyecektir. Bunun kararını öyle veya böyle vermemiz lazım. Doğru orantılıdır, faiz düşerse enflasyon düşer. 'Şu anki anlayış ters orantılıdır', hayır ya ters orantılı değil, gördük."

Varlık fonu

Erdoğan, Varlık fonu ile ilgili olarak da, "Varlık Fonu'nun henüz istediğimiz bir kapasiteye kavuşmadığı gerçektir. Varlık Fonu'nun büyüme için ihtiyaç duyacağımız yatırımların en önemli destek unsuru haline getirileceğini umuyorum" diye konuştu.

Vergi artışı

Erdoğan son dönemde gündeme gelen vergi artışları ile ilgili olarak ise, "İcap ettiğinde vergi artışı yapılmaz mı yapılır, ama bir şartla; ortaya çıkan yükü doğru hesaplayarak, elde edilen kaynağı nereye kullanacağımıza ikna etmek şartıyla bunu yapabiliriz. Aksi halde "ben yaptım, oldu" anlayışına ekonomi politikalarında da yer yoktur" ifadesini kullandı.

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