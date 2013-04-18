Erdoğan'dan valilere 'akil insanları koruyun' talimatı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle yaptığı toplantıda akin insanların korunması için valilere talimat verdiğini söyledi.

Toplantıda çözüm süreci ve akil insanların çalışmalarının değerlendiren Erdoğan, "Bu model tahminimden daha başarılı oldu. Bu arkadaşlar provokasyona açık bir iş yapıyor. Dikkat edilmeli" ifadesini kullandı.

Başbakan Erdoğan, akil insanların devletten tek kuruş para almadan faaliyetlerini sürdürdüklerini söylerken, toplantıda, yeni anayasa çalışmaları da değerlendirildi.

Yeni anayasanın bu dönemde hayata geçmesi icin ellerinden geleni yapacaklarını belirten Başbakan, ''Anayasayı genel seçim öncesi mutlaka değiştirmeliyiz" dedi.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Başbakan'ın İstanbullu vekilleriyle yaptıgı toplantıda son anketler de gündeme geldi. AK Parti’nin anketinde İstanbul yerelinde partiye yüzde 51,2lik destek olduğu, bu rakamın başkan Kadir Topbaş'ın ismi telafuz edildiğinde yüzde 55’e çıktığı vurgulandı.