T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'dan valilere 'akil insanları koruyun' talimatı

Erdoğan: Bu model tahminimden daha başarılı oldu. Bu arkadaşlar provokasyona açık bir iş yapıyor. Dikkat edilmeli

18 Nisan 2013 11:01

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle yaptığı toplantıda akin insanların korunması için valilere talimat verdiğini söyledi.

Toplantıda çözüm süreci ve akil insanların çalışmalarının değerlendiren Erdoğan, "Bu model tahminimden daha başarılı oldu. Bu arkadaşlar provokasyona açık bir iş yapıyor. Dikkat edilmeli" ifadesini kullandı.

Başbakan Erdoğan, akil insanların devletten tek kuruş para almadan faaliyetlerini sürdürdüklerini söylerken, toplantıda, yeni anayasa çalışmaları da değerlendirildi.

Yeni anayasanın bu dönemde hayata geçmesi icin ellerinden geleni yapacaklarını belirten Başbakan, ''Anayasayı genel seçim öncesi mutlaka değiştirmeliyiz" dedi.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Başbakan'ın İstanbullu vekilleriyle yaptıgı toplantıda son anketler de gündeme geldi. AK Parti’nin anketinde İstanbul yerelinde partiye yüzde 51,2lik destek olduğu, bu rakamın başkan Kadir Topbaş'ın ismi telafuz edildiğinde yüzde 55’e çıktığı vurgulandı.

ETİKETLER

başbakanistanbul valileritoplantıakil insanlartalimatkadir topbaşanayasa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24