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Ekonomi

Erdoğan'dan uzun bir aradan sonra faiz çıkışı: Aşağı inmesi lazım

'Kasımdaki seçimin ardından güçlü bir hükümetin...'

26 Ağustos 2015 18:39

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisi ile ilgili kriz senaryolarına değindi. Erdoğan, faizlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'de faizlerin bulunduğu noktadan aşağıya gelmesi lazım. Faizlerin aşağı gelmesi lazım çünkü yatırımların artması gerekiyor" dedi.

Erdoğan'ın açıkamalarından ilgili bölümler şöyle:

"Gerek hükümet kurma çalışmalarının başarısızlıkla sonuçlanması, gerek artan terör olayları, gerek küresel gelişmeler ekonomide ciddi bir dalgalanmaya yol açtı. Son günlerdeki gelişmeler daha ziyade küresel krizle ilgili olsa da ekonomi üzerinde hassasiyetle durmamız gerektiği açıktır.

Paramızdan 6 sıfır atacağımızı söylediğimizde başaramayacağımızı söylemişlerdi. Yüzde 63 borçlanma faizini tek haneliye indirdik. Bizim dışımızdaki ülkelerin faiz oranlarına baktığımızda 0’a yakın. 0, 1, en fazla 2. ABD’de FED 0. Japonya 0. Ama bizim faizimiz şu anda bulunduğu noktadan aşağı gelmesi lazım. Niçin? Yatırımları artırmamız gerekiyor. 2009 öncesinde bu kriz ülkemizi teğet geçecek demiştik ve hamdolsun o kriz gerçekten teğet geçti. Yaşadığımız tüm hassas gelişmelere rağmen hükümetimiz büyümeye devam etti. Devam edecek. Kasımdaki seçimin ardından güçlü bir hükümetin, yani şöyle diyorum istikrar hükümetinin kurulması halinde 2016’ya büyük bir moralle gireceğimizden ve beklentilerin çok üzerinde bir büyüme oranı yakalayacağımızdan şüphe duymuyorum."

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