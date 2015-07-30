Erdoğan’dan ‘Uygur’ mesajı



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesinden, başta güvenlik olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılması mesajı çıktı.

Çin resmi haber ajansı Şinhua'nın haberine göre Erdoğan, Çin ile ilişkilere her zaman stratejik bir perspektiften baktıklarını ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesi iradesinde olduklarını vurguladı. Erdoğan, ticaret, yatırım, teknoloji, sanayi ve altyapı alanlarında işbirliğini artırmak istediklerini belirterek Çin'in uluslararası toplumda önemli bir aktör olduğunu, Türkiye'nin önemli uluslararası ve bölgesel konularda Çin ile iletişimi güçlendirmek istediğini söyledi

“Sincan'da teröre karşıyız”

Erdoğan, Uygur Türkleri ile ilgili son dönemde yaşanan gerginliğe yönelik mesajlar da verdi. Türk hükümetinin ‘tek Çin' politikasına bağlı olduğunu, Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulayan Erdoğan, ‘Doğu Türkistan İslami Hareketi'nin Çin'e yönelik terörist faaliyetlerine karşı olduklarını' söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin de terörden muzdarip olduğunu belirterek Çin ile stratejik işbirliğinin hasta ruhlu güçler tarafından etkilenmesine izin vermeyeceklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı, Türk hükümetinin terörün her türüne karşı kararlı mücadele içinde olacağını da vurguladı.

Çin'den güvenlik işbirliği vurgusu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de G20'nin iki önemli ülkesi olan Türkiye ve Çin'in kırılgan ve karmaşık uluslararası durum, kasvetli bir küresel ekonomi ve Batı Asya ile Kuzey Afrika'daki güvenlik sorunları karşısında ortak zorluk ve yükümlülüklerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Şi Cinping, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetinin terörizmin her türlüsüne, ve Türk topraklarından Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelen tüm girişimlere karşı çıkan duruşunu takdir ettiğini kaydetti.

Çin'in yasaların icrası ve güvenlik alanında işbirliğini artırmak istediğini söyleyen Şi, parlamentolar ve hükümet kurumları arasında iletişimin güçlendirilmesi, orta ve uzun vadeli ticaret ve ekonomik işbirliği planının uygulanması, küresel ekonomik yönetim ve iklim değişikliği alanlarında da işbirliğinin artırılmasını istediğini kaydetti.