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Erdoğan'dan üst düzey atamalar

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları ve bakan yardımcılıklarına atamalar yapıldı

09 Ağustos 2018 10:14

Cumhurbaşkanı başdanışmanları, Tarım ve Orman ve Milli Eğitim bakan yardımcılıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına Sümeyra Merve Kılınç ve Elif Esen atandı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcılıklarına Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı ve Mustafa Aksu atandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile Prof. Dr. Mustafa Safran getirildi.

Sermaye Piyasası Kurulunda (SPK) boş bulunan üyeliğe ise Birol Küle'nin ataması gerçekleştirildi.

 

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