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Erdoğan'dan "Tutuklanmam muhalefet gücünü arttırır" diyen Kılıçdaroğlu'na: Kendini gündemde tutmaya çalışıyor

"Kılıçdaroğlu doğmamış çocuğa don biçiyor"

21 Ağustos 2017 19:56

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tutuklanmam muhalefet gücünü arttırır, her şeye hazırım" sözleriyle ilgili olarak "Kendini gündemde tutabilmek için buna benzer şeyler üretiyor. Benim gündemimde böyle bir şey yok." değerlendirmesini yaptı.

Günübirlik Ürdün ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin Kılıçdaroğlu ile ilgili sorduğu soruya Cumhurbaşkanı "Ben bunları değerlendirmeye haiz bir ifade olarak görmüyorum. Kılıçdaroğlu doğmamış çocuğa don biçiyor. Yargıdan böyle bir şey geldi mi? Kendini gündemde tutabilmek için buna benzer şeyler üretiyor. Benim gündemimde böyle bir şey yok. " yanıtını verdi.

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