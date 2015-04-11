Erdoğan'dan TÜSİAD'a: Bunlarda insaf yok, şımarıklık içindeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes’ın ekonominin gidişatına yönelik "enflasyon, bozulan Türkiye tablosunun sonuçlarından sadece biri" şeklindeki açıklamasına sert sözlerle tepki gösterdi. Erdoğan, “Bunlarda insaf yok. Sermayeleri 1’e 5 katladı şımarıklığı içinde bunları yapıyorlar” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı TÜSİAD’ı şu sözlerle eleştirdi: Seçime 31 parti katılıyor. Nasıl oluyor da diktatör oluyoruz. Eski Türkiye’nin neyi daha iyiydi Allah aşkına. 10 senede bir darbe olan bir Türkiye. 16 aylık hükümetlerle yönetildik. Çıkmış, bugün bir gazetede gördüm sanayici ve iş adamlarının toplandığı sivil toplum örgütünün yeni başkanı, al birini vur ötekine, şu andaki hükümetin attığı adımları bir geri gidiş olarak akla hayalete gelmeyecek şekilde yorumluyor.

Bunlar haddini bilmiyor. Bunlarda insaf yok. Sermayeleri 1’e 5 katladı şımarıklığı içinde bunları yapıyorlar. Bu tür STK’lar şunu bilmeli bu ülkenin huzuruna mutluluğunu değil birliğine beraberliğine dinamit atarsınız.