Erdoğan'dan TÜSİAD'a: Bakkal gibi kontrol edileceksin

Başbakan Tayyip Erdoğan, TÜSİAD'a seslenerek, "Sen Türkiye’de bu iktidarın döneminde kazandığını hiçbir zaman kazanamadın. Bakkal dükkânı nasıl kontrol ediliyorsa vergilerde defterlerde sen de öyle kontrol edileceksin. Bundan önce sizi gelip kontrol etmiyor olabilirler. Ama şimdi kontrol edileceksin" dedi.

Alibeyköy Meydanı’nda düzenlenen “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mecidiyeköy-Kâğıthane-Alibeyköy-Mahmutbey Metro Hattının Temel Atma ve 201 Erguvan Otobüsünün Hizmete Alım Töreni'nde konuşan Erdoğan, "17 Aralık sürecinde Türkiye’yi hem içerde hem dışarda karalamanın peşinde olanlar içinde bir de TÜSİAD var. TÜSİAD’a bak ya. Sen işine bak be, sen git üretim yap” ifadesini kullandı.

'Bakkal dükkanı gibi kontrol edileceksin'

Erdoğan, TÜSİAD’a yönelik eleştirilerini şöyle sıraladı: “Sen Türkiye’de bu iktidarın döneminde kazandığını hiçbir zaman kazanamadın. Ha şöyle kazandınız. Bundan önce iktidarlardan istediğiniz gibi meşru veya farklı yollardan farklı şeyler istiyordunuz. Ha onlar size onları vermiş olabilir ama bizden bunları alamazsınız. Bizden hakkınızı alırsınız. Hakkınızı vermekte asla bizler şüpheye düşmeyiz. Ama hakkınız olmayanı alamazsınız. Bakkal dükkânı nasıl kontrol ediliyorsa vergilerde defterlerde sen de öyle kontrol edileceksin. Bundan önce sizi gelip kontrol etmiyor olabilirler. Ama şimdi kontrol edileceksin. Biz internette kişilik haklarını ihlal eden yayınlara karşı bir düzenleme yapıyoruz. Bir yandan mahkeme süreci devam etsin, mahkeme karar verinceye kadar hiç kimse mağdur olmasın. Sayın Baykal ile ilgili çirkin görüntüler için Ulaştırma bakanıma dedim ki, bunu hemen anında durdurun. Talimatı verdim ve hemen o yayın anında yarım saat içinde durduruldu. ”

'Edebsizce sokağa çıkıyorlar'

İntenetle ilgili bir grubun Taksim meydanına çıktığını söyleyen Erdoğan, “Artık Taksim Meydanı bu tür protestoların meydanı değildir bunun bilinmesini istiyoruz. Ayrılmış meydanlar neresiyse gider orada yaparsın. İstediğim yerde istediğim gibi miting yaparım, yok böyle bir şey. Kendi tabanlarına, temiz insanlara neyle izah edecekler böyle bir internet yayınını? Çok çok affedersiniz, kusura bakmayın, edepsiz görüntülere dokunma diyerek, edepsizce sokağa çıkıyor, bu paralel yapı onları destekliyor. Allah ıslah etsin diyorum, başka da bir şey demiyorum. Devletin kılcal damarlarına sızmaya çalışan bu örgüte fırsat tanımayacağız” dedi.