Erdoğan'dan TTB mesajı: Türk kavramını siz kullanamayacaksınız, layık olanlar kullanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Tabipleri Birliği denen bu kuruluşun Türklük ile alakası yok. Türkiye Barolar Birliği'nin de Türkiye'ye layık olan hiçbir tarafı yok. Türk kavramını siz kullanamayacaksınız, Çıkarılacak olan kanunlarda Bakanlar Kurulu kararıyla bu ülkede tüm hukukçular doktorlar kendi derneklerini kurabilecekler ve para ödemesi yapmayacaklar. Ondan tutuştular" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye'deki iç savaşın sonlandırılması için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşülmesi yönündeki tavsiyelerine yönelik Erdoğan, "Esad'la konuşun' diyorlar; 1 milyon vatandaşını öldüren bir katil ile biz nasıl konuşacağız" ifadesini kullandı.

"Sana söyledik hadi gel YPG PYD PKK bunların terör örgütü olduğunu ilan et. El Nusra da bir terör örgütüdür diyorum. DHKP-C terör örgütüdür de göreyim seni" diyerek Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan "Diyemezsin çünkü gücünü onlardan alıyorsun. Onların desteği ile Hakkari'de miting yapacak kadar zavallısın sen? Bize tarihi konuşturtma" şeklinde konuştu.

Erdoğan, Afrin operasyonundan sonra İblid meselesine ağırlık vereceklerini belirterek, " Afrin'den sonra İblib'i de çözeceğiz; 3.5 milyon Suriyeli'yi ilanihaye saklayacak halimiz yok" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlara hitap eden Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

'2019 yılındaki muhtarlık seçimleri her zamankinden çok daha farklı geçecektir. Türkiye her alanda büyüdükçe önümüze çıkan sorunların çapı da artıyor. Kimsenin Türkiye'de kriz çıkarmak için uğraşmasına gerek yoktu çünkü biz kendimize yeteri kadar krizi musallat edebiliyorduk. Geçtiğimiz 15 yılda tüm saldırılara rağmen kurduğumuz güven ve istikrar sayesinde bu kısır döngüyü kırmayı başardık.

Bölgemizde yaşanan insani krizlerin bir ucu gelip ülkemize dayandı dayandırıldı. İslam adına Müslümanları katleden bir terör örgütü bahane edilerek bir başka terör örgütünün bölgemizde palazlandırıldığını görünce artık daha fazla bekleme imkanımız kalmadı. Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ ve bölücü terör örgütüne karşı ilk fiili müdahalemizi başlattık. Şu anda Afrin operasyonun arkasında ne var?

''3,5 milyon Suriyeli'yi ilanihaye saklayacak halimiz yok"

Afrin olayını çözeceğiz, İdlib'i aynı şekilde çözeceğiz ve mülteci kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına, kendi evlerine dönsün istiyoruz. 3,5 milyonu herhalde biz burada ilanihaye saklayacak halimiz yok. Onlar da zaten bir an önce kendi topraklarına dönmek istiyorlar. Irak'ın kuzeyinde sahnelenen oyunu Tahran ve Bağdat yönetimi ile birlikte bozduk. Tamamen kendi inisiyatifimizle Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu'nun düğmesine bastık. Zeytin Dalı Operasyonu derken bu sıradan aklımıza gelip de söylenen bir şey değil. Orada zeytine yemin olsun ki buyuruyor Allahımız. Bu bölge adeta zeytinlerle dayalı döşeli zengin bölgedir. Zeytine yemin olsun ki dedik Allah'ın izniyle bu işi bitireceğiz. Askerlerim orada adeta destan yazıyorlar. Genelkurmay Başkanlığı'ndan aldığımız rakam 1028 terörist etkisiz hale getirildi.

Kılıçdaroğlu'na Esad tepkisi

Her türlü olumsuzluğa, alçaklığa, riyakarlığa rağmen bölgeyi adım adım teröristlerden askerimiz, milletimiz, hep beraber temizliyoruz. Bunu Bay Kemal'e rağmen temizliyoruz. Ne diyor beyefendi, 'Afrin'e gitmeyin, fazla içerilere gitmeyin.' Senden mi alacağız izni? Bize milletimizin emri var, biz milletimizin talimatını yerine getiriyoruz. Esed'le konuşun diyor 1 milyon vatandaşını öldüren katille neyi konuşacağız? Bunda yüz yok onur yok. (Kemal Kılıçdaroğlu) AK Parti'nin DEAŞ'a destek olduğunu ispat et, ben bu makamda durmam, bu görevden çekilirim. Sen bunu ispat edemediğin zaman çekilir misin? Çekilemez. Hayatı yalan üzerine kurulu bu adamın.

Sana söyledik hadi gel YPG PYD PKK bunların terör örgütü olduğunu ilan et. El Nusra da bir terör örgütüdür diyorum. DHKP-C terör örgütüdür de göreyim seni ya. Diyemezsin çünkü gücünü onlardan alıyorsun. Onların desteği ile Hakkari'de miting yapacak kadar zavallısın sen? Bize tarihi konuşturtma.

Türk Tabipleri Birliği denen bu kuruluşun Türklük ile alakası yok. Türkiye Barolar Birliği'nin de Türkiye'ye layık olan hiçbir tarafı yok. Çıkarılacak olan kanunlarda Bakanlar Kurulu kararıyla bu ülkede tüm hukukçular doktorlar kendi derneklerini kurabilecekler ve para ödemesi yapmayacaklar. Ondan tutuştular.

"Türklük ile alakaları yok"

Bugün ülkemizde hala 'Bizim Afrin'de ne işimiz var' diyebilen bir zihniyetin olması, kim olduğunu anlıyorsunuz, gerçekten üzüntü vericidir. Sokaktaki vatandaşımızın çok iyi anladığı, çok iyi tespit ettiği, çok iyi gördüğü gerçeği anlayamayan güya siyasetçi, güya aydın, akademisyen, sanatçı kisveli herkese 'yazıklar olsun' diyorum. Bizden Suriye topraklarından bir an önce çıkmamız gerektiğini söyleyenleri duyuyoruz. Bunlara göre Amerika Rusya İran Suriye'de olabilir. Ama 'Türkiye Suriye'de olamaz.' Var mı 25 kuruşa simit? 700'ü aşkın taciz atışı yaptılar 100'e yakın kardeşimiz şehit oldu. Biz hala seyredeceğiz.

"Yazıklar olsun"

Amerika'dan dışişleri bakanı güvenlik müsteşarı gelecekler. Yoğun bir şekilde bu süreci devam ettiriyoruz. Türkiye olarak kendi göbeğimizi kesmemiz gerekiyor. Bizim için şu anda Suriye halkı önemli Esed değil. Bizim derdimiz 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizin evlerimize dönmek istiyoruz diyen kardeşlerimize evlerine dönmelerini sağlamaktır.''