Erdoğan'dan Trump'a: Neye yaranmak istediği belli değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü kabul ettiği kararına ilişkin olarak, "Trump'ın neye yaranmak istediği belli değil" dedi.

Erdoğan, "Kudüs, Müslümanların ilk kıblegahıdır. İlk kıblemizdir bizim Mescid-i Aksa. Böyle bir adımı atmak dünyada özellikle bu bölgeyi ateş çemberinin içine atmaktır. Ey Trump sen yapmak istiyorsun? Siyasi liderler karıştırmak için değil, barıştırmak için olurlar. Şu anda sayın Trump'ın bu açıklamaları mikser görevi görmeye yöneliktir. Karıştırmaya yöneliktir, barıştırmaya değil" şeklinde konuştu.

ABD'nin Kudüs kararı sonrası telefon görüşmelerini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, çarşamba günü İslam İşbirliği Teşkilatı Konferansı'nı İstanbul'da toplayacağını açıkladı. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ayrıca Batı ülkeleriyle Kudüs meselesini görüşeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina ziyareti öncesi uçağa binmeden açıklamada bulundu. Erdoğan'ın konuşması şöyle:

Taşeronlar komisyonculuk görevi suretiyle arada belli bir kazancı götürmüştür. Allah'ın izni ile gerek belediyelerin bu noktadaki atacağı adımlar, gerekse devletin atacağı adımlar planlandı. Gerek Başbakanımız, gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, Maliye Bakanımız çalışmaları yaptılar. Biz de değerlendirdik, bu karara vardık. Hayırlı olsun. Allah mübarek etsin. 900 bin malum işçi bundan istifade ediyor. Artık benim sonum ne olacak diye bir şey yok.

Bugün malum Atina'ya gidiyorum. Görüşmelerimiz var. Oradan da yarın Gümülcine'ye geçecek oradaki kardeşlerimizle bir arada olacağız.

En önemlisi şu. TSİ ile dün gece Amerika başkanı Kudüs'le ilgili açıklama yaptı. Amerika başkanı, aslında BM 1980 kararını falan adeta hiçe saymıştır. Bugüne kadar Amerika ve İsrail'den başka dünyada hiçbir ülkenin 1980 BM kararının dışında, ona aykırı bir adımı olmamıştır. Sadece bu iki ülke burada bu şekilde direnmiştir. Sayın Trump'ın neye yaranmank istediğini anlamak mümkün değil. Kudüs, Müslümanların, Hıristiyanların ve kısmi olarak da Musevilerin adeta ibadetgahı olarak görülmüştür bugüne kadar. Ağırlıklı olarak Müslümanların ilk kıblegahıdır. İlk kıblemizdir bizim Mescid-i Aksa. Böyle bir adımı atmak dünyada özellikle bu bölgeyi ateş çemberinin içine atmaktır. Ey Trump sen yapmak istiyorsun? Siyasi liderler karıştırmak için değil, barıştırmak için olurlar. Şu anda sayın Trump'ın bu açıklamaları mikser görevi görmeye yöneliktir. Karıştırmaya yöneliktir, barıştırmaya değil. Çarşamba günü İİT dönem başkanı olarak tüm üyeleri İstanbul'da toparlayacağız. Bunun yanında telefonlarla görüşmelerimi sürdürüyorum. Papa ile de görüşme talebim oldu, onunla da bu akşam ya da yarın sabah görüşeceğim. Onunla da bu konuyu görüşmem lazım. Sayın Putin ile de görüşmemi yapacağım.

Haklı olan güçlüdür bunu böyle bilmesi lazım. Burada biz haklıyız ve bu kumpasların ardında ve arkasında nelerin olduğunu da son zamanlardaki bu mahkeme sürecinden gayet iyi biliyoruz. Mahkemede dönen dolapları görüyorsunuz. Burada yalan söyledim, filanca rüşvet almadı, tamam da haftalardır aylardır ne ile meşguldü bu insanlar. Şu anda herkesin foyası açık net ortaya çıkıyor. Muameleye de buna göre tabi olacaklar.

Çarşamba günü Kudüs ile ilgili İİT liderler zirvesini İstanbul'da toplayacağız ve bu toplantımızdan sonra da bazı etkinlikleri planlama çalışmalarını ayrıca yapıyoruz. Çünkü burada durmak yok, yola devam.