Erdoğan’dan Trump’a: Gülen’i iade etmeyecekseniz tutuklayın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la Washington'daki buluşmasının odak noktalarından birisi 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulan ve "FETÖ lideri" olarak gıyabında yargılanan Fethullah Gülen'in iadesi oldu.

Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti, ABD'li muhataplarından iki ülke arasındaki anlaşmalara da gönderme yaparak "eğer iade edilmeyecekse Gülen'in tutuklanması yoluyla bir adım atılmasını" istedi. Türkiye'nin "terör örgütü" olarak nitelemesine karşın ABD'nin silah yardımı yaptığını açıkladığı YPG konusunda Ankara'nın beklentileri karşılanmayınca, Türkiye'deki olası terör eylemleri durumunda Washington'un bu tutumunun tekrar gündeme geleceği mesajı verildi.

Erdoğan ve heyetinin ABD'deki temasları hakkında CNN Türk canlı yayınında bilgi veren Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar, 1999 yılından beri Pensilvanya'da yaşayan Gülen'in durumu için görüşmelerde gündeme gelen talepler konusunda şunları söyledi:

“Amerikalı yetkililerle görüştüğümüzde Türk tarafının beklemesi gerektiğini söylüyorlar. Türk tarafının da Fethullah Gülen'in tutuklanması konusunda net söylemleri oldu. Fethullah Gülen'i iade etmeyecekseniz tutuklayıp bir adım atın denildi. Trump bunları dinledi tabii. Erdoğan yine Türk tarafının daha fazla beklemek istemediğini, kendilerini oyalamamaları gerektiğini söyledi.”

Çınar, Erdoğan'ın ABD'deki temasları sırasında YPG için dile getirdiği görüşler konusunda da şu bilgiyi verdi:

"Eğer PKK saldırıları Türkiye’de artarsa, şehitlerimiz olursa, bunu PYD’nin ile ilgisinin ortaya çıkması durumunda Türkiye geri adım atmayacak, gerekli mesajlarını verecek. Sembolik bir görüşme olmasa da bu konuda kısa dönemde sonuçlar alınacağına inanmıyorum."

"Beklentilerimizi açıkça ifade edeceğim"

Erdoğan, Trump ile yaptığı görüşmeden sonra Gülen’le ilgili şunları söylemişti:

“Sayın Başkan'a 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETO terör örgütü konusundaki beklentilerimizi de açıkça ifade edeceğim.”

Trump’ın talebi

Zirveden sonra Trump'ın, Beyaz Saray'da Erdoğan'la yaptığı görüşmede Türkiye'de kasım ayından bu yana 'FETÖ'den tutuklu olan Papaz Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasını istediği belirtilmişti.