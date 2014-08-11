Erdoğan’dan topluma zeytin dalı



Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 oy oranıyla, ilk turda kazanmak için yeterli olan ‘oyların salt çoğunluğunu’ elde etmeyi başardı. Erdoğan, Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı olarak AK Parti Genel Merkezi’nin balkonundan halka seslendi. Bilindik sert mesajlarını bir kenara bırakan Erdoğan, 77 milyonun cumhurbaşkanı olacağını söylerken “Yeni bir toplumsal uzlaşma süreci başlatalım” çağrısıyla toplumun her kesimine zeytin dalı uzattı.

12. cumhurbaşkanını seçmek için yapılan referandumda; 52 milyon 894 bin 115 kayıtlı seçmenin yüzde 74’ü oy kullandı. Seçimin ‘en güçlü adayı’ Başbakan Tayyip Erdoğan 20 milyon 873 bin oy alırken, muhalefetin ortak adayı Ekmelettin İhsanoğlu 15 milyon 502 bin, HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş 3 milyon 933 bin oy aldı. Bu oylar Erdoğan için yüzde 52’ye, İhsanoğlu için yüzde 38.3’e, Demirtaş için ise yüzde 9.7’ye denk düştü.

Oyunu İstanbul’da kullanan Başbakan Erdoğan, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından ilk konuşmasını İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde yaptı “Milletimiz, iradesini sandıkta ortaya koydu” dedi. Daha sonra Ankara’ya geçen Erdoğan, AK Parti binasının balkonuna sadece ailesiyle çıkarak kendisini bekleyen kalabalığı selamladı. Balkonda, 30 Mart yerel seçimlerinde olduğu gibi kimi bakan ya da partilinin bulunmaması dikkat çekti. AK Parti binasının etrafını dolduran kalabalık, ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla Erdoğan’a sempatilerini “Türkiye, seninle gurur duyuyor” diyerek dile getirdi. Erdoğan, konuşmasına başladığında ailesi de balkondan ayrıldı.

Toplumsal uzlaşma istedi

Konuşmasına ‘Aziz milletim’ diyerek başlayan Erdoğan, kendisine oy veren ve vermeyen herkese tek tek teşekkür ettti. Seçimi kazananın sadece kendisi olmadığını, milli irade olduğunu anlatan Erdoğan, Türkiye’nin yeni bir başlangıç yaptığını, Kuran’ın başlangıç suresini hatırlatarak söyledi. “Kutlu bir fatihayı hep birlikte idrak ediyoruz” diyen Erdoğan, Çankaya ile millet arasındaki tüm engellerin kalktığına vurgu yaptı. 10 Ağustos’un bir milat olduğunu söyleyen Erdoğan, “Bugün devletin milletle kucaklaştığı, ceberrut, zorba, milletine tepeden bakan devlet anlayışının ortadan kalktığı bir gün. Bugün, dünden çok daha iyidir. Yarınlar daha iyi olacaktır” dedi.

Balkondan yaptığı konuşmalarda, halka kalbinin ve vicdanının sesiyle hitap ettiğine dikkat çeken Erdoğan, “Eski Türkiye’yi geride bırakalım” çağrısının ardından istediği ‘yeni bir toplumsal uzlaşma sürecini’ şöyle dile getirdi:

“77 milyonun her biri için bu seçimin mağlubu, kaybedeni yoktur. Statüko kaybetmiştir. Vesayet, bugün en büyük mağlubiyetini yaşamıştır. Siyaset dışı güç odakları ibretlik ders almıştır. Bize oy verenler de, vermeyenler de kazanmıştır. Yeni bir toplumsal uzlaşma süreci başlatalım. Gerilimleri, çatışmayı, Eski Türkiye’yi geride bırakalım. Umarız, muhalefet de kendini sorgulayacaktır. Biz, 40 yıllık siyasetimizde sorgulama yapmaktan çekinmedik. Başarılı olduğumuzda kibirin tuzağına düşmedik. Hiçkimsenin yaşam tarzına müdahale etmedik.”

“Farklılıklar zenginliklerimiz”

Kendisine ‘otoriter, diktatör’ diyenlerin muhasebe yapmasını isteyen Erdoğan’ın sert üslubunu geride bırakmaya kararlı olduğunu gösteren cümleleri de dikkat çekti. “Hepimiz bu devletin sahipleriyiz” diyen Erdoğan, Türkiye’de Alevi’den, Sünni’den, Ermeni’den, Hıristiyan’dan, Laz’dan önce ‘Türkiyeli’lerin olduğunu belirtirken, “Ortak değerlerimizi öne çıkararak yeni bir istikbali inşa etmek istiyorum. Farklılıklarımız zenginliklerimizdir. Vahdette Kesret vardır. Yani; çoklukta birlik. Bunu başarmaya mecburuz. Birbirimize gönlümüzü açalım. Gönül gözüyle bakalım. Güçlü Türkiye’yi hep birlikte kuralım” dedi.

Fethullah Gülen cemaatiyle yaşadığı gerilime de gönderme yapan Erdoğan, cemaatin içindeki ‘samimi, saf ve temiz kardeşlerine’ de seslenmeyi ihmal etmedi, “Kendinize dayatılanları sorgulayın. Bizim davamız şahsi değil, millidir. Ulusal güvenliğimizi kim tehdit ederse bizi karşısında bulacaktır. Sadece bana oy verenlerin değil, 77 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Kimse kaybettiği hissine kapılmasın” diye konuştu. Erdoğan konuşmasını, kendisiyle özdeşleşen “Beraber yürüdük biz bu yollarda” şarkısını halkla birlikte söyleyerek bitirdi. Daha sonra da kürsüye Türkiye’yi ziyaret eden Kırgızistan Devlet Başkanını çağırdı.

Bahçeli çok sert konuştu

Seçim sonuçlarını değerlendirirken çok sert konuşmayı tercih eden MHP lideri Devlet Bahçeli, Erdoğan’ın şike ve hile ile Çankaya’ya çıkacağını ilan etti. “Erdoğan, vicdanlarımızda cumhurbaşkanı olmayacaktır. Kendisiyle mesafeli olacağız, resmiyetle hassasiyeti ayıracağız” diyen Bahçeli, seçim sonuçlarından muhalefeti sorumlu tutanları da hedef aldı. Bahçeli, “Muhalefette sorun olduğunu söyleyenler, iktidar karşısında suskundur” derken, MHP’nin kendi inandığı ilkeleri doğrultusunda yoluna devam edeceğini dile getirdi.

Seçimlerden yüzde 38 oy oranıyla çıkan ve kamuoyunda ‘çatı aday’ olarak bilinen Ekmeleddin İhsanoğlu da sonuçlar için “Aldığımız oy oranı, İhsanoğlu’nun siyasetten anlamadığını söyleyenlere ithaf olunur. Sayın Başbakanı tebrik ederim” değerlendirmesini yaptı. Seçim öncesi bekledikleri oy oranına ulaşan HDP’li cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da, “Adil olmayan bir yarışta mücadele ettik. Birçok yerde şaibe var. Ana muhalefet partisi bu seçimle şekillendi. HDP, bütün ezilenlerin yanında olmayı sürdürecek” dedi.