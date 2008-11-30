T24 LogoT24 Logo
Dünya

Erdoğan'dan telefon diplomasisi

Başbakan Erdoğan terör saldısından sonra ortaya çıkan gerginlik üzerine Hindistan, Pakistan, İngiltere, İsrail başbakanları ile görüştü

30 Kasım 2008 02:00

Başbakan Erdoğan terör saldısından sonra ortaya çıkan gerginlik üzerine Hindistan, Pakistan, İngiltere, İsrail başbakanları BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’la görüştü 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, terör saldırısı sonrasında Hindistan ile Pakistan arasında ortaya çıkan gerginlikle ilgili telefon diplomasisi gerçekleştirdi.
 
Edinilen bilgiye göre, Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, Başbakan Erdoğan’ı telefonla aradı. Görüşmede, terör saldırısı sonrasında Pakistan ile Hindistan arasında ortaya çıkan gerginlikle ilgili kaygıların dile getirildiği öğrenildi.

Öte yandan, Başbakan Erdoğan’ın dün gece BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile İsrail Başbakanı Ehud Olmert’i, bugün de İngiltere Başbakanı Gordon Brown’u arayarak gerginliğin daha da tırmanmaması için ortak çaba göstermeye davet ettiği ifade edildi.

Başbakan Erdoğan’ın yaptığı telefon görüşmelerinde muhataplarının hepsinin aynı kaygıları paylaştıklarını ifade ettikleri ve gerginliğin nasıl aşılabileceği konusunda teatide bulundukları bildirildi. Ayrıca bu konuda çaba ve gayretlerin devam edeceğini söyledikleri öğrenildi.

Bu arada, Başbakan Erdoğan’ın saldırıların hemen ardından Hindistan Başbakanı Manmohan Singh’i telefonla arayarak taziyenin yanında teröre karşı ortak mücadele, iş birliği ve dayanışma içinde olduklarını vurguladığı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24