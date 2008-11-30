Erdoğan'dan telefon diplomasisi

Başbakan Erdoğan terör saldısından sonra ortaya çıkan gerginlik üzerine Hindistan, Pakistan, İngiltere, İsrail başbakanları BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’la görüştü



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, terör saldırısı sonrasında Hindistan ile Pakistan arasında ortaya çıkan gerginlikle ilgili telefon diplomasisi gerçekleştirdi.



Edinilen bilgiye göre, Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, Başbakan Erdoğan’ı telefonla aradı. Görüşmede, terör saldırısı sonrasında Pakistan ile Hindistan arasında ortaya çıkan gerginlikle ilgili kaygıların dile getirildiği öğrenildi.



Öte yandan, Başbakan Erdoğan’ın dün gece BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile İsrail Başbakanı Ehud Olmert’i, bugün de İngiltere Başbakanı Gordon Brown’u arayarak gerginliğin daha da tırmanmaması için ortak çaba göstermeye davet ettiği ifade edildi.



Başbakan Erdoğan’ın yaptığı telefon görüşmelerinde muhataplarının hepsinin aynı kaygıları paylaştıklarını ifade ettikleri ve gerginliğin nasıl aşılabileceği konusunda teatide bulundukları bildirildi. Ayrıca bu konuda çaba ve gayretlerin devam edeceğini söyledikleri öğrenildi.



Bu arada, Başbakan Erdoğan’ın saldırıların hemen ardından Hindistan Başbakanı Manmohan Singh’i telefonla arayarak taziyenin yanında teröre karşı ortak mücadele, iş birliği ve dayanışma içinde olduklarını vurguladığı belirtildi.

