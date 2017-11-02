Erdoğan'dan "Tehdit edildim" diyen eski Balıkesir Belediye Başkanı'na: Bizi arayabilirdi!..

"Tehdit edildim" diyerek gözyaşları içinde istifa eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Ben o açıklamasından dolayı üzgünüm" dedi. "Kendisi, siyasette bunca zaman tecrübesi olan, belediye başkanlığı yapan biri olarak, o türden bir tehdit varsa nereyi ya da hangi mercileri araması gerektiğini gayet iyi bilir" ifadesini kullanan Erdoğan, "Bir tehdit varsa ilgili mercileri, gerekirse bizi pekâlâ arayabilirdi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu’nun açılışı sonrası Türkiye'ye dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. AKP'li 6 belediye başkanlarının istifasıyla ilgili "Neticede hiçbir belediye başkanı layüsel (sorumsuz) değildir. Milletvekillerinde dokunulmazlık vardı, bu nedenle de layüsel oldukları havasındaydılar. Ama dokunulmazlık kalkınca ne olmaya başlandı? Hesaplar sorulmaya başlandı" dedi. Sorunlu belediyelere dair kulağına çok şey geldiğini belirten Erdoğan "Partiler problemi kendileri çözmek isterlerse zaten gereğini yaparlar. Aksi takdirde İçişleri Bakanlığımızın Mülkiye müfettişleri devreye girmek durumunda kalabilir. Bütün belediyeler zaten inceleniyor, takip ediliyor. İncelemeler yapıldığında herhangi bir şey yakalanırsa, öyle bir durumda gerekli müdahale elbette yapılır" dedi.

Erdoğan Uğur hakkında şu ifadeleri kullandı:

Sayın başkanın (istifa eden Ahmet Edip Uğur) tehdit edildiğine yönelik bize ulaşan herhangi bir bilgi yok. Ben o açıklamasından dolayı üzgünüm. Kendisi, siyasette bunca zaman tecrübesi olan, belediye başkanlığı yapan biri olarak, o türden bir tehdit varsa nereyi ya da hangi mercileri araması gerektiğini gayet iyi bilir. Bir tehdit varsa ilgili mercileri, gerekirse bizi pekâlâ arayabilirdi. Araması halinde de pekâlâ olayın üzerine gidilirdi. Biz de ima edildiği türden bir tehdit durumunda herhalde kendisini yalnız bırakacak değiliz. Bırakın Edip Bey’i, kim olursa olsun, birine o tür bir tehdit durumunda gerekli müdahale tabii ki yapılır.